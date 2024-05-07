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"Дважды солгавшая" Катерина из "Москва слезам не верит" врала не только Рудику и Гоше: зрители этого не заметили

Катерина из "Москва слезам не верит" обманула не только Рудика и Гошу

1:18
Кино

Фильм "Москва слезам не верит" снят по мотивам пьесы Валентина Черных "Дважды солгавшая". Под словом "дважды" подразумевается, что сначала главная героиня Катерина обманула Рудика, выдав себя за профессорскую дочь, а потом Гошу, когда скрыла от него свои карьерные достижения, в то время как герою было важно, чтобы женщина зарабатывала меньше мужчины.

Катерина из "Москва слезам не верит" обманула не только Рудика и Гошу
Фото: flickr.com by Gennady Grachev is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Владимир Меньшов для своего фильма изменил столь суровое название пьесы на более лиричное — "Москва слезам не верит". Зрители уверены, что режиссёр правильно сделал не только потому, что такое название мягче, но и потому, что на самом деле Катерина в течение всего фильма врала не два раза, а больше.

Когда героиня сказала, что не расстроена из-за того, что не поступила в институт, это очевидная ложь. Она не могла не расстроиться из-за провала, потому что очень хотела учиться. Также она обманула своего родственника дядю Лёшу, когда привела к нему в квартиру множество своих друзей.

Через много лет, когда дочь Катерины Александра уже стала взрослой, мать обманывала и её. Для Саши было открытием, что её отец, оказывается, "жив, здоров и даже довольно упитан".

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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