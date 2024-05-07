"Дважды солгавшая" Катерина из "Москва слезам не верит" врала не только Рудику и Гоше: зрители этого не заметили

Фильм "Москва слезам не верит" снят по мотивам пьесы Валентина Черных "Дважды солгавшая". Под словом "дважды" подразумевается, что сначала главная героиня Катерина обманула Рудика, выдав себя за профессорскую дочь, а потом Гошу, когда скрыла от него свои карьерные достижения, в то время как герою было важно, чтобы женщина зарабатывала меньше мужчины.
Владимир Меньшов для своего фильма изменил столь суровое название пьесы на более лиричное — "Москва слезам не верит". Зрители уверены, что режиссёр правильно сделал не только потому, что такое название мягче, но и потому, что на самом деле Катерина в течение всего фильма врала не два раза, а больше.
Когда героиня сказала, что не расстроена из-за того, что не поступила в институт, это очевидная ложь. Она не могла не расстроиться из-за провала, потому что очень хотела учиться. Также она обманула своего родственника дядю Лёшу, когда привела к нему в квартиру множество своих друзей.
Через много лет, когда дочь Катерины Александра уже стала взрослой, мать обманывала и её. Для Саши было открытием, что её отец, оказывается, "жив, здоров и даже довольно упитан".
Шар из петунии - это красивое и оригинальное украшение для сада или балкона. Он привлекает внимание своей необычной формой и яркими цветами. Формирование шара из петунии не требует особых навыков и может быть выполнено даже начинающим садоводом.