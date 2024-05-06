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Звезда сериала "Не родись красивой" Ольга Ломоносова призналась, что очень любит Москву

Актриса Ольга Ломоносова заявила, что не смогла бы жить в эмиграции

0:44
Кино

Звезда сериала "Не родись красивой" Ольга Ломоносова заявила, что не смогла бы жить в эмиграции. Об этом она рассказала изданию "WomanHit".

Актриса Ольга Ломоносова заявила, что не смогла бы жить в эмиграции
Фото: freepik.com by senivpetro is licensed under public domain

Актриса сообщила, что ей очень нравится столица России. Кроме того, в Москве живёт её мать.

"Несмотря на то, что я не коренная москвичка, очень люблю Москву. Иногда страшно от неё устаю, а возвращаться сюда мне нравится. И мама здесь, я не смогу её оставить. Я люблю русский язык, откровенно говоря, и не знаю другого", — заявила Ольга Ломоносова.

Ранее актриса ленты "Не родись красивой" Юлия Такшина призналась, что хотела бы стать многодетной матерью.

 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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