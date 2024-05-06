Звезда сериала "Не родись красивой" Ольга Ломоносова призналась, что очень любит Москву

Звезда сериала "Не родись красивой" Ольга Ломоносова заявила, что не смогла бы жить в эмиграции. Об этом она рассказала изданию "WomanHit".
Актриса сообщила, что ей очень нравится столица России. Кроме того, в Москве живёт её мать.
"Несмотря на то, что я не коренная москвичка, очень люблю Москву. Иногда страшно от неё устаю, а возвращаться сюда мне нравится. И мама здесь, я не смогу её оставить. Я люблю русский язык, откровенно говоря, и не знаю другого", — заявила Ольга Ломоносова.
Ранее актриса ленты "Не родись красивой" Юлия Такшина призналась, что хотела бы стать многодетной матерью.
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