В эти годы работать — грех: Эльдар Рязанов считал, что платить пенсии нужно именно в этом возрасте

Эльдар Рязанов был против назначения пенсии в старости

Советский режиссер, Народный артист СССР, Эльдар Рязанов считал, что пенсию нужно платить молодым.

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Талантливый режиссер, телеведущий и поэт, прожив замечательную жизнь в окружении целой плеяды выдающихся коллег по киноцеху, сделал удивительный вывод относительно пенсионных выплат на старости лет.

"В общем-то это неправильно, что пенсию выдают только в старости! По-настоящему пенсию надо выплачивать людям от восемнадцати и, скажем, до тридцати пяти лет. Это самый хороший возраст. В эти годы работать -грех, надо заниматься личной жизнью. А потом можно и на работу ходить, все равно уже от жизни нет никакого толку".

Рязанов снял около тридцати картин, ставших классикой отечественного кино. Самыми популярными из них считаются: "Ирония судьбы", "Служебный роман" и "Жестокий романс".

Помимо этого с 1984 года Рязанов вел популярную в СССР программу "Кинопанорама". В общей сложности им было создано более двухсот авторских телепрограмм.

Также в его фильмах звучат песни и романсы на его стихи, например, "У природы нет плохой погоды" из "Служебного романа", "Любовь — волшебная страна" из "Жестокого романса".

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