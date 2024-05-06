Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Названы главные опасности для детей в Интернете
Эксперты рассказали о значении движения хвоста кошки
Влияние искусственного интеллекта на страховой рынок
Быстрое лобио: ничуть не уступает по вкусу классическому варианту
Турок поделился своими впечатлениями о России и русском народе
Рассказано, как питаться перед беременностью
Недостатки гелей для волос: как этот продукт может навредить локонам?
Как делать скручивания на пресс? Рассказала фитнес-блогер
Телеведущий Николай Дроздов собирается навестить своего леопарда на Дальнем Востоке
В эти годы работать — грех: Эльдар Рязанов считал, что платить пенсии нужно именно в этом возрасте

Эльдар Рязанов был против назначения пенсии в старости

Кино

Советский режиссер, Народный артист СССР, Эльдар Рязанов считал, что пенсию нужно платить молодым.

Эльдар Рязанов был против назначения пенсии в старости
Фото: YouTube канал Телеканал Культура by Скриншот видео YouTube канала Телеканал Культура is licensed under public domain

Талантливый режиссер, телеведущий и поэт, прожив замечательную жизнь в окружении целой плеяды выдающихся коллег по киноцеху, сделал удивительный вывод относительно пенсионных выплат на старости лет.

"В общем-то это неправильно, что пенсию выдают только в старости! По-настоящему пенсию надо выплачивать людям от восемнадцати и, скажем, до тридцати пяти лет. Это самый хороший возраст. В эти годы работать -грех, надо заниматься личной жизнью. А потом можно и на работу ходить, все равно уже от жизни нет никакого толку".

Рязанов снял около тридцати картин, ставших классикой отечественного кино. Самыми популярными из них считаются: "Ирония судьбы", "Служебный роман" и "Жестокий романс".

Помимо этого с 1984 года Рязанов вел популярную в СССР программу "Кинопанорама". В общей сложности им было создано более двухсот авторских телепрограмм.

Также в его фильмах звучат песни и романсы на его стихи, например, "У природы нет плохой погоды" из "Служебного романа", "Любовь — волшебная страна" из "Жестокого романса".

Ранее Правда. ру писала, что Равшана Куркова в детстве мечтала стать рэпером.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Ухаживаем за фикусом: вот как важно его поливать, чтобы растение не сбрасывало листья

Это растение сохраняет популярность многие десятилетия.

Как ухаживать за фикусом
Как вырастить бугенвиллию
Буйство красок: эта шикарная лиана закроет весь забор — настоящий шедевр в саду
Три способа заточить лопату: инструмент станет острее ножа
Возвращение к Меладзе и долги: новые повороты в жизни Веры Брежневой
Французские солдаты приехали на Украину отнюдь не сражаться Дмитрий Плотников "Воистину Воскресе!": всё о главном празднике православных христиан Артём Гапоненко США потерпели фиаско в давлении на ЕС: конфискации активов ЦБ РФ в ЕС не будет Любовь Степушова
Астильба будет цвести без остановки: вот какие меры помогут
Ольга Бузова откровенно поговорила с бывшим бойфрендом Давой: "Как мне тяжело видеть тебя"
Это может спасти вашу жизнь: одно простое действие избавит от опасных бликов на лобовом стекле
Это может спасти вашу жизнь: одно простое действие избавит от опасных бликов на лобовом стекле
Последние материалы
Эксперты рассказали о значении движения хвоста кошки
Влияние искусственного интеллекта на страховой рынок
Быстрое лобио: ничуть не уступает по вкусу классическому варианту
Турок поделился своими впечатлениями о России и русском народе
Рассказано, как питаться перед беременностью
Недостатки гелей для волос: как этот продукт может навредить локонам?
Как делать скручивания на пресс? Рассказала фитнес-блогер
Телеведущий Николай Дроздов собирается навестить своего леопарда на Дальнем Востоке
Рассказано, какая вода полезнее для организма
В России начали использовать ИИ для "тестирования" квартир в новостройках
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников