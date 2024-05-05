Актриса и певица Наталия Орейро получила подарок от Димы Билана

Дима Билан подарил букет цветов Наталии Орейро

1:09 Your browser does not support the audio element. Кино

Дима Билан подарил букет цветов Наталии Орейро. Он выложил соответствующий видеоролик в своём Instagram*-аккаунте.

Фото: flickr.com by Ken FUNAKOSHI is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

На видео запечатлён момент, когда певец зашёл в передвижную гримёрку и вручил Наталии Орейро цветы. Актриса обрадовалась подарку и обняла Диму Билана.

"Видеорепортаж со съёмок новогоднего блокбастера Киностудии им. М. Горького "Письмо Деду Морозу"! В съёмках которого я принимаю участие вместе с моей хорошей знакомой и фантастической Наталией Орейро! Фильм выйдет на большие экраны в новогодние праздники 2025/26 года!", — подписал видеоролик певец.

По сюжету предстоящего фильма сын Петра Безуглова найдёт его детские письма Деду Морозу и опустит их в почтовый ящик. После этого мечты отца мальчика станут исполняться. Однако некоторые из детских желаний могут привести к катастрофическим последствиям.

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