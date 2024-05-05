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Актёр Милош Бикович рассказал, жители какой страны похожи по менталитету на россиян

Милош Бикович заявил, что жители России и Сербии похожи по менталитету

0:58
Кино

Актёр Милош Бикович заявил, что сербы похожи по менталитету на россиян. Об этом он сообщил в интервью порталу "PROZvezd".

Милош Бикович заявил, что жители России и Сербии похожи по менталитету
Фото: flickr.com by Balkan Photos is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Милош Бикович рассказал, что у жителей Сербии и России есть общая социалистическая эстетика на уровне подсознания.

"Ой, ну мы очень похожи по менталитету! У наших стран общая социалистическая эстетика на подсознательном уровне. У нас тоже есть споры на почве ностальгии. Всё обычно начинается с воспоминаний, а заканчивается ссорой в соцсетях: раньше лучше было или хуже — и заканчивается всё блокировкой фолловеров", — шутя сказал актёр.

При этом он добавил, что не ностальгирует по Югославии, поскольку никогда там не был. Однако актёр понимает современную ностальгию по Советскому Союзу.

Ранее Pravda.Ru писала, что Милош Бикович исполнил роль секретного агента в фильме "Красный шёлк".

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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