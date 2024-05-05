Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россиянам рассказали, на каких покупках можно сэкономить в мае
Страхователь и страховщик: тонкости терминологии
Почему нельзя менять моторное масло каждые 10000 километров
Методы борьбы с колорадским жуком
Трусова сообщила, что в свои 19 лет она находится в "предпенсионном возрасте"
Эксперты отметили резкое снижение цен на авиаперелеты в Европу
Роза Сябитова рассказала о смене брачных предпочтений российских женщин
Бег по стене поможет человечеству избежать проблем со здоровьем на Луне
Сергей Лазарев поделился опытом воспитания детей на гастролях
Старт съемок "Волшебного дерева" с Эндрю Гарфилдом и Клэр Фой, адаптация книг Энид Блайтон

Эндрю Гарфилд сыграет в адаптации книг Энид Блайтон

1:05
Кино

Режиссер Бен Грегор, известный по работе над сериалом "Британия", снимет экранизацию детских произведений Энид Блайтон.

Эндрю Гарфилд сыграет в адаптации книг Энид Блайтон
Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0

Экранизация "Волшебное дерево" расскажет о семейной паре Полли и Тим, которые вместе со своими детьми Бет, Джо и Фрэн переезжают в уединенную английскую деревню. Не успев обустроиться, они находят в соседнем лесу загадочное дерево, заселенное оригинальными существами. Изучая дерево, семья обнаруживает на его вершине вход в неведомые фантастические миры и испытывает целую серию захватывающих приключений, которые способствуют их взаимопониманию и укреплению семейных уз.

В роли Тима выступит Эндрю Гарфилд, дважды номинированный на "Оскар", а Полли сыграет Клэр Фой, лауреат премии "Эмми". Сценарий адаптации напишет Саймон Фарнэби, известный по фильму "Приключения Паддингтона 2".

Съемочный процесс "Волшебного дерева" начнется в следующем месяце, а в настоящее время идет подбор актеров.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Принц Уильям и больная раком Кейт Миддлтон "проходят через ад": Что происходит в королевской семье за закрытыми дверьми

Болезнь принцессы стала настоящей трагедией для королевской семьи.

Подруга Кейт Миддлтон рассказала, что супруги Уэльские "проживают ад"
Валерия и Иосиф Пригожин улетели в Анталию на концерт
Срочно из России: почему Валерия и Пригожин решили сбежать из страны
Нестареющая певица Ирина Салтыкова показала красавицу-дочь Алису: "Счастье"
Рудковская раскрыла секрет красоты 42-летней модели Натальи Водяновой
Французские солдаты приехали на Украину отнюдь не сражаться Дмитрий Плотников "Воистину Воскресе!": всё о главном празднике православных христиан Артём Гапоненко США потерпели фиаско в давлении на ЕС: конфискации активов ЦБ РФ в ЕС не будет Любовь Степушова
Ухаживаем за фикусом: вот как важно его поливать, чтобы растение не сбрасывало листья
Буйство красок: эта шикарная лиана закроет весь забор — настоящий шедевр в саду
Какие растения любят яичную скорлупу
Какие растения любят яичную скорлупу
Последние материалы
Что делать, если двигатель начал перегреваться в пробке
Сергей Лазарев поделился опытом воспитания детей на гастролях
Города с самой дешевой посуточной арендой этим летом
Трихолог Толстоносова о правильном расчесывании волос для их роста и здоровья
Ремонт дорогих автомобилей полис ОСАГО не покроет
Райан Рейнольдс придумал 18 сценариев для нового "Дэдпула"
Гонконгские отели вводят плату за пластиковые туалетные принадлежности
Турция заявила о способности экспортировать в Европу газ из России и Азербайджана
Проверьте, входите ли вы в ту тройку людей, которым необходим коллаген
Растения, хорошо растущие в тени
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников