Старт съемок "Волшебного дерева" с Эндрю Гарфилдом и Клэр Фой, адаптация книг Энид Блайтон

Режиссер Бен Грегор, известный по работе над сериалом "Британия", снимет экранизацию детских произведений Энид Блайтон.
Экранизация "Волшебное дерево" расскажет о семейной паре Полли и Тим, которые вместе со своими детьми Бет, Джо и Фрэн переезжают в уединенную английскую деревню. Не успев обустроиться, они находят в соседнем лесу загадочное дерево, заселенное оригинальными существами. Изучая дерево, семья обнаруживает на его вершине вход в неведомые фантастические миры и испытывает целую серию захватывающих приключений, которые способствуют их взаимопониманию и укреплению семейных уз.
В роли Тима выступит Эндрю Гарфилд, дважды номинированный на "Оскар", а Полли сыграет Клэр Фой, лауреат премии "Эмми". Сценарий адаптации напишет Саймон Фарнэби, известный по фильму "Приключения Паддингтона 2".
Съемочный процесс "Волшебного дерева" начнется в следующем месяце, а в настоящее время идет подбор актеров.
Болезнь принцессы стала настоящей трагедией для королевской семьи.