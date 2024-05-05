Старт съемок "Волшебного дерева" с Эндрю Гарфилдом и Клэр Фой, адаптация книг Энид Блайтон

Эндрю Гарфилд сыграет в адаптации книг Энид Блайтон

1:05 Your browser does not support the audio element. Кино

Режиссер Бен Грегор, известный по работе над сериалом "Британия", снимет экранизацию детских произведений Энид Блайтон.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0

Экранизация "Волшебное дерево" расскажет о семейной паре Полли и Тим, которые вместе со своими детьми Бет, Джо и Фрэн переезжают в уединенную английскую деревню. Не успев обустроиться, они находят в соседнем лесу загадочное дерево, заселенное оригинальными существами. Изучая дерево, семья обнаруживает на его вершине вход в неведомые фантастические миры и испытывает целую серию захватывающих приключений, которые способствуют их взаимопониманию и укреплению семейных уз.

В роли Тима выступит Эндрю Гарфилд, дважды номинированный на "Оскар", а Полли сыграет Клэр Фой, лауреат премии "Эмми". Сценарий адаптации напишет Саймон Фарнэби, известный по фильму "Приключения Паддингтона 2".

Съемочный процесс "Волшебного дерева" начнется в следующем месяце, а в настоящее время идет подбор актеров.