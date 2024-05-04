Рузиль Минекаев рассказал, что жена сделала подарок, о котором он давно мечтал

Мечта сбылась: Азиза Бекманова подарила Рузилю Минекаеву игровую приставку

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Азиза Бекманова, жена звезды сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Рузиля Минекаева, подарила мужу игровую приставку. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Фото: pexels.com by JESHOOTS.com is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Актёр сообщил, что давно мечтал об игровой консоли. Он добавил, что его любимым супергероем является Человек-паук.

"Сегодня утро началось с подарка от Азизы. Много я ей о нём рассказывал, но всё не решался купить... Теперь он у нас дома! Меня не ищите. Буду рубиться в фифу или в Человека-паука! Кстати, мой любимый супергерой — это Человек-паук", — написал Рузиль Минекаев.

Ранее звезда "Слова пацана" рассказал о своих самых любимых книгах.