Актёр Иван Стебунов рассказал, что не смог стать кадетом из-за травмы

Актёр Иван Стебунов сообщил, что хотел стать кадетом, однако из-за травмы не смог поступить в Суворовское училище. Об этом он рассказал изданию "Аргументы и Факты".
Иван Стебунов выразил уверенность, что точно стал бы кадетом, и заявил, что мечтал о военной форме и Кадетском корпусе.
"Я мечтал стать кадетом. И если бы не перелом, не травма, то на 95% уверен, что пошёл бы в Суворовское училище. Просто грезил Кадетским корпусом и военной формой", — сообщил актёр.
Он также рассказал, что после полученной травмы нигде не хотел учиться. Однако впоследствии Иван Стебунов решил стать актёром — он осознал, что это дело его жизни.
"Вообще не хотел нигде учиться дальше. А в театральное училище у меня всё-таки была проторенная дорожка. Да, мне всегда очень нравилось кино, артисты, и творчество в моей семье всегда присутствовало. Но ведь я видел и обратную сторону всего этого, потому что вырос в театре. Поэтому какого-то трепета перед профессией не имел. Это пришло только где-то к 25 годам, а по-настоящему сформировалось к 30 годам. Когда я понял, что это моя жизнь", — рассказал он.
Ранее Pravda.Ru писала, что Иван Стебунов на свой первый гонорар купил коробку косметики для матери.
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