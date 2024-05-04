Актёр Иван Стебунов рассказал, что не смог стать кадетом из-за травмы

Иван Стебунов рассказал, что не смог осуществить мечту и стать кадетом

1:26 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр Иван Стебунов сообщил, что хотел стать кадетом, однако из-за травмы не смог поступить в Суворовское училище. Об этом он рассказал изданию "Аргументы и Факты".

Фото: commons.wikimedia.org by Владислав Фальшивомонетчик is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Иван Стебунов выразил уверенность, что точно стал бы кадетом, и заявил, что мечтал о военной форме и Кадетском корпусе.

"Я мечтал стать кадетом. И если бы не перелом, не травма, то на 95% уверен, что пошёл бы в Суворовское училище. Просто грезил Кадетским корпусом и военной формой", — сообщил актёр.

Он также рассказал, что после полученной травмы нигде не хотел учиться. Однако впоследствии Иван Стебунов решил стать актёром — он осознал, что это дело его жизни.

"Вообще не хотел нигде учиться дальше. А в театральное училище у меня всё-таки была проторенная дорожка. Да, мне всегда очень нравилось кино, артисты, и творчество в моей семье всегда присутствовало. Но ведь я видел и обратную сторону всего этого, потому что вырос в театре. Поэтому какого-то трепета перед профессией не имел. Это пришло только где-то к 25 годам, а по-настоящему сформировалось к 30 годам. Когда я понял, что это моя жизнь", — рассказал он.

Ранее Pravda.Ru писала, что Иван Стебунов на свой первый гонорар купил коробку косметики для матери.