Хью Джекман рассказал, что он доволен классическим костюмом Росомахи в фильме "Дэдпул и Росомаха"

Хью Джекман доволен образом своего героя в предстоящем фильме "Дэдпул и Росомаха"

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Хью Джекман, исполнитель роли Росомахи в предстоящем фильме "Дэдпул и Росомаха", остался доволен классическим костюмом своего героя. Об этом он рассказал изданию "Empire".

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Актёр заявил, что наряд в жёлто-синем цвете, как в комиксах, подходит его персонажу. Он удивился, почему создатели фильма не придали такой образ Росомахе раньше.

"Я подумал: "А почему мы не делали этого раньше?" Это выглядело так правильно, это казалось таким правильным. Я подумал: "Вот, теперь это действительно он", — сообщил Хью Джекман.

Напомним, что картина Шона Леви "Дэдпул и Росомаха" выйдет в прокат 26 июля. Главные герои будут пробовать спасти мультивселенную от уничтожения.