Актриса Элизабет Мосс рассказала о противостоянии Анджелины Джоли и Вайноны Райдер

Элизабет Мосс заявила, что она была "недостаточно крута" для компании Анджелины Джоли

1:08 Your browser does not support the audio element. Кино

Звезда сериала "Рассказ служанки" Элизабет Мосс сообщила о противостоянии Анджелины Джоли и Вайноны Райдер во время съёмок фильма "Прерванная жизнь" 1999 года. Об этом пишет издание "Газета.Ru" со ссылкой на шоу "Давайте поговорим за кадром с Келли Рипа".

Фото: flickr.com by Dominick D is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Элизабет Мосс рассказала, что на съёмках картины было 2 компании.

"Было 2 клана. Это был лагерь Вайноны Райдер и лагерь Анджелины Джоли. Я была в лагере Вайноны Райдер, а лагерь Анджелины Джоли был действительно мощным. Это были крутые девчонки", — сообщила она.

Актриса добавила, что после завершения съёмок проекта стала общаться с Анджелиной Джоли. Но во время работы над фильмом она боялась с ней коммуницировать.

"Я никогда не поднимала этот вопрос, и я уверена, что она всё равно понятия не имеет, о чём я говорю. Я определённо не была достаточно крута, чтобы быть в её лагере", — заявила Элизабет Мосс.

Ранее Pravda.Ru писала, что звезда "Рассказа служанки" серьёзно пострадала в ходе работы над лентой "Вуаль".