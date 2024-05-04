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Актриса Элизабет Мосс рассказала о противостоянии Анджелины Джоли и Вайноны Райдер

Элизабет Мосс заявила, что она была "недостаточно крута" для компании Анджелины Джоли

1:08
Кино

Звезда сериала "Рассказ служанки" Элизабет Мосс сообщила о противостоянии Анджелины Джоли и Вайноны Райдер во время съёмок фильма "Прерванная жизнь" 1999 года. Об этом пишет издание "Газета.Ru" со ссылкой на шоу "Давайте поговорим за кадром с Келли Рипа". 

Элизабет Мосс заявила, что она была "недостаточно крута" для компании Анджелины Джоли
Фото: flickr.com by Dominick D is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Элизабет Мосс рассказала, что на съёмках картины было 2 компании.

"Было 2 клана. Это был лагерь Вайноны Райдер и лагерь Анджелины Джоли. Я была в лагере Вайноны Райдер, а лагерь Анджелины Джоли был действительно мощным. Это были крутые девчонки", — сообщила она. 

Актриса добавила, что после завершения съёмок проекта стала общаться с Анджелиной Джоли. Но во время работы над фильмом она боялась с ней коммуницировать. 

"Я никогда не поднимала этот вопрос, и я уверена, что она всё равно понятия не имеет, о чём я говорю. Я определённо не была достаточно крута, чтобы быть в её лагере", — заявила Элизабет Мосс. 

Ранее Pravda.Ru писала, что звезда "Рассказа служанки" серьёзно пострадала в ходе работы над лентой "Вуаль".

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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