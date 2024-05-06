Зрители назвали фильм Алексея Балабанова, который оказался худшим в его фильмографии

Алексей Балабанов по праву считается одним из лучших российских режиссёров. Его прославили не только "Брат" и "Брат 2", но и другие не менее глубокие фильмы, например, "Я тоже хочу", "Про уродов и людей", "Морфий", "Мне не больно".
Фильмы Балабанова отличаются тонким взглядом на человеческую природу, психологизмом, пронзительным драматизмом и интеллектуальностью, однако у режиссёра есть и такой фильм, который не пришёлся по душе зрителям.
Даже поклонники Балабанова отметили, что "Кочегар", снятый в 2010 году, совершенно не похож на работу выдающегося режиссёра. Некоторые отметили, что при прочтении титров возникает ощущение, будто имя Балабанова попало в них по ошибке.
Также подкачал саундтрек, звучащий в фильме. Зрители уверены, что нужно было тщательнее подойти к подбору музыки и не брать какую попало мелодию. Что касается сюжета, то пользователи Сети сошлись во мнении о том, что он получился слишком минималистичным.
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