Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стюардесса раскрыла секреты упаковки ручной клади
Рассказываем пользу удаления почек для смородины
Генштаб по поручению Путина проведёт учения ракетных войск по использованию ТЯО
Рецепт вегетарианской запеканки из картофеля и тыквы
"Заступник": как мобильное приложение может обеспечить безопасность ребенка
Три эффективных упражнения для сушки ног
Эксперты рассказали, кому не подойдут британские кошки
Ущерб от кибератаки на UnitedHealth составит не меньше 1,6 млрд долларов
Цены на компьютеры поднимутся из-за роста цен на металлы
Зрители назвали фильм Алексея Балабанова, который оказался худшим в его фильмографии

Зрители рассказали, какой фильм Балабанова они считают худшим

1:06
Кино

Алексей Балабанов по праву считается одним из лучших российских режиссёров. Его прославили не только "Брат" и "Брат 2", но и другие не менее глубокие фильмы, например, "Я тоже хочу", "Про уродов и людей", "Морфий", "Мне не больно".

Зрители рассказали, какой фильм Балабанова они считают худшим
Фото: commons.wikimedia.org by Jef132 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Фильмы Балабанова отличаются тонким взглядом на человеческую природу, психологизмом, пронзительным драматизмом и интеллектуальностью, однако у режиссёра есть и такой фильм, который не пришёлся по душе зрителям.

Даже поклонники Балабанова отметили, что "Кочегар", снятый в 2010 году, совершенно не похож на работу выдающегося режиссёра. Некоторые отметили, что при прочтении титров возникает ощущение, будто имя Балабанова попало в них по ошибке.

Также подкачал саундтрек, звучащий в фильме. Зрители уверены, что нужно было тщательнее подойти к подбору музыки и не брать какую попало мелодию. Что касается сюжета, то пользователи Сети сошлись во мнении о том, что он получился слишком минималистичным.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Ухаживаем за фикусом: вот как важно его поливать, чтобы растение не сбрасывало листья

Это растение сохраняет популярность многие десятилетия.

Как ухаживать за фикусом
Как вырастить бугенвиллию
Буйство красок: эта шикарная лиана закроет весь забор — настоящий шедевр в саду
Возвращение к Меладзе и долги: новые повороты в жизни Веры Брежневой
Три способа заточить лопату: инструмент станет острее ножа
Президенту Зеленскому осталось недолго. Запад выбирает преемника Дмитрий Плотников Русский солдат уже был в Париже и Берлине, настало время повторить Любовь Степушова Разведчик Рипер: "На учениях загрузят ТЯО, выйдут на точки пуска, и привет" Олег Володин
Астильба будет цвести без остановки: вот какие меры помогут
Ольга Бузова откровенно поговорила с бывшим бойфрендом Давой: "Как мне тяжело видеть тебя"
Это может спасти вашу жизнь: одно простое действие избавит от опасных бликов на лобовом стекле
Это может спасти вашу жизнь: одно простое действие избавит от опасных бликов на лобовом стекле
Последние материалы
Сырный соус к брокколи и цветной капусте: рецепт
Калининградка лишилась паспорта и визы из-за опечатки в паспорте
Пять привычек, которые наносят вред вашим волосам
Рецепт вкусных оладушек: простой и быстрый
Актриса Анна Ковальчук купила диван на свою первую зарплату в кино
Эксперты рассказали, как подружить двух котов
Сажаем пионы: советы по посадке
Arbol предложил новую схему страхования от стихийных бедствий
Догилева дружила с Меньшиковым, но это в прошлом: в чём провинился перед ней актёр
Осенью стоимость баранины в России вырастет на 150-200 рублей за килограмм
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников