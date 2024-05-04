Актёр Райан Гослинг назвал причину своего недовольства самой известной сценой фильма "Ла-Ла Ленд"

Райан Гослинг признался, что недоволен положением своей руки на постере "Ла-Ла Ленда"

0:49 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр Райан Гослинг признался, почему недоволен самой известной сценой фильма "Ла-Ла Ленд". Об этом он сообщил изданию "The Wall Street Journal".

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Райан Гослинг рассказал, что в ходе танца с Эммой Стоун он решил не распрямлять руку, а оставить её согнутой. Актёр не подозревал, что этот момент окажется на постере.

"Я не знал, что кадр отправится на постер. Нам нужно было поднять руки, и я подумал, что будет круто сделать рукой вот так", — сказал Райан Гослинг.

При этом он добавил, что его действие "уничтожило энергию" сцены.

Фильм "Ла-Ла Ленд" вышел на большие экраны в 2016 году. За участие в картине Райан Гослинг стал номинантом на престижную премию "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль".