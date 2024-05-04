Актёр Райан Гослинг назвал причину своего недовольства самой известной сценой фильма "Ла-Ла Ленд"

Актёр Райан Гослинг признался, почему недоволен самой известной сценой фильма "Ла-Ла Ленд". Об этом он сообщил изданию "The Wall Street Journal".
Райан Гослинг рассказал, что в ходе танца с Эммой Стоун он решил не распрямлять руку, а оставить её согнутой. Актёр не подозревал, что этот момент окажется на постере.
"Я не знал, что кадр отправится на постер. Нам нужно было поднять руки, и я подумал, что будет круто сделать рукой вот так", — сказал Райан Гослинг.
При этом он добавил, что его действие "уничтожило энергию" сцены.
Фильм "Ла-Ла Ленд" вышел на большие экраны в 2016 году. За участие в картине Райан Гослинг стал номинантом на престижную премию "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль".
Артист раскрыл подробности личной жизни.