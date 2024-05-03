Павел Дуров рассказал, какой фильм был его самым любимым в прошлом году

Павел Дуров рассказал, что фильм "Вонка" был его любимым в 2023 году

1:00 Your browser does not support the audio element. Кино

Предприниматель Павел Дуров сообщил, что фильм Пола Кинга "Вонка" являлся его любимым в 2023 году. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Фото: flickr.com by Marcus Quigmire is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Кроме того, Павел Дуров рассказал, что никогда не смотрит фильмы ужасов. По его мнению, подобные картины могут негативно сказаться на благополучии. Вместо них предприниматель предпочитает смотреть проекты об успехе.

"Внимательное отношение у тому, какую информацию мы потребляем, так же важно для нашего благополучия, как и то, какую пищу мы едим. Слова могут формулировать нашу реальность больше, чем мы думаем. Вот почему я никогда не смотрю фильмы ужасов, а предпочитаю фильмы, показывающие истории успеха ("Вонка" был моим фаворитом в прошлом году)", — сообщил Павел Дуров.

Ранее актёр Райан Гослинг рассказал о своих самых любимых фильмах. Он выделил 4 картины.