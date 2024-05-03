Актриса Сальма Хайек вспомнила об экстренной посадке самолёта, на котором летела она и Пенелопа Крус

Актриса Сальма Хайек рассказала о непростом полёте на самолёте с Пенелопой Крус. Об этом она сообщила изданию "Vogue".
Сальма Хайек заявила, что тогда авиалайнер совершил экстренную посадку в Мексике. По словам актрисы, подруга боится летать на самолёте, и поэтому ей пришлось её успокаивать. В тот момент Пенелопа Крус думала, что настал последний день. Однако она старалась сохранять спокойствие.
"В тот день мы летели вместе, и самолёт совершил аварийную посадку в Мексике. Я знала, что что-то случилось: изначально видела, как стюардесса вышла из кабины и начала хватать кислород", — рассказала Сальма Хайек.
Через некоторое время актрисы вылетели в пункт назначения из Мексики.
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