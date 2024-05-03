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Настоящий рыцарь и кавалер: Навка рассказала, как ее спас муж Анастасии Заворотнюк

Татьяна Навка заявила, что благодарна мужу Заворотнюк за спасение

1:00
Кино

Фигуристка Татьяна Навка рассказала, что в катании на льду каждое неверное движение может привести к травме. Однажды Петр Чернышев, муж Анастасии Заворотнюк, буквально спас ее от падения.

Татьяна Навка заявила, что благодарна мужу Заворотнюк за спасение
Фото: YouTube канал navkastar2 by Скриншот видео YouTube канала navkastar2 is licensed under public domain

В шоу "Руслан и Людмила" в сцене первой брачной ночи реквизиторы поторопились выкатить кровать, когда Татьяна спускалась сверху, и она больно ударилась об изголовье. Петр Чернышев быстро сориентировался и подхватил Татьяну. Она очень благодарна ему за помощь, ведь неизвестно, насколько серьезной могла быть травма, если бы он не успел помочь.

"Все в порядке. И кровать починили. А меня спас Петр Чернышев, который потом очень крепко меня держал. Настоящий рыцарь и кавалер!", — похвалила спортсменка своего партнера по льду.

Ранее Правда.ру писала, что Наталья Варлей высмеяла Настю Задорожную в новой "Кавказской пленнице!"

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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