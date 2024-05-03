Дэниел Рэдклифф рассказал, без какого человека его жизнь была бы другой

Дэниел Рэдклифф вспомнил, что обязан своей карьере Джоан Роулинг

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Актёр Дэниел Рэдклифф заявил, что без писательницы Джоан Роулинг его жизнь была бы другой. Об этом он рассказал изданию "The Atlantic".

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Исполнитель роли юного волшебника подчеркнул, что в любом случае не стоит менять собственные принципы.

"Очевидно, что Гарри Поттера не было бы без Джоан Роулинг, поэтому и моя жизнь не сложилась бы так успешно без этого человека. Но это не значит, что вы должны всю жизнь верить в то, во что верит этот человек, и предавать свои принципы", — сказал Дэниел Рэдклифф.

Ранее актёр признался, что боялся Алана Рикмана, исполнителя роли профессора Снегга в фильмах "Гарри Поттер".