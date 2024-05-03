Дэниел Рэдклифф рассказал, без какого человека его жизнь была бы другой

Актёр Дэниел Рэдклифф заявил, что без писательницы Джоан Роулинг его жизнь была бы другой. Об этом он рассказал изданию "The Atlantic".
Исполнитель роли юного волшебника подчеркнул, что в любом случае не стоит менять собственные принципы.
"Очевидно, что Гарри Поттера не было бы без Джоан Роулинг, поэтому и моя жизнь не сложилась бы так успешно без этого человека. Но это не значит, что вы должны всю жизнь верить в то, во что верит этот человек, и предавать свои принципы", — сказал Дэниел Рэдклифф.
Ранее актёр признался, что боялся Алана Рикмана, исполнителя роли профессора Снегга в фильмах "Гарри Поттер".
Артист раскрыл подробности личной жизни.