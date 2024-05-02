Меня легко заменить: Крис Хемсворт считает, что не справился с ролью Тора

Крис Хемсворт признал вторичность фильма "Тор 4: Любовь и Гром"

1:15 Your browser does not support the audio element. Кино

Актер Крис Хемсворт, исполнивший роль Тора, уверен, что поклонники киновселенной "Марвел" заслуживают еще одного фильма о Торе. Однако он считает, что его персонаж со временем стал слишком однотипным, особенно в "Тор 4: Любовь и Гром".

Фото: YouTube канал Дмитрий Череватенко by Скриншот видео YouTube канала Дмитрий Череватенко is licensed under public domain

"Я увлекся импровизацией и сумасбродством и стал пародией на самого себя. Я не справился с задачей", — объяснил актер.

Сыграв в четырех сольных эпизодах киновселенной и дополнительных фильмах "Мстители", Хемсворт разочаровался в своем герое. По его словам, он выглядел охранником остальной команды, и видел, что его персонаж слишком примитивен и легко заменим.

"Я читал реплики всех остальных и думал: "О, у них все гораздо круче. Они веселятся больше. А что делает мой персонаж?' Это всегда было примерно так: "На тебе парик. У тебя есть мускулы. У тебя есть костюм. Где освещение?" Да, я участвую в этом грандиозном проекте, но, вероятно, меня легко заменить", — посетовал он.

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