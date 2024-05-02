Белка в колесе: Молодая жена Ширвиндта улетела в Лондон отдохнуть подальше от семьи

Молодая жена Ширвиндта сообщила, что улетела в Лондон

1:09 Your browser does not support the audio element. Кино

Молодая жена телеведущего актера и телеведущего Михаила Ширвиндта, Анастасия Пономарева, улетела в Великобританию и поделилась с подписчиками своими планами на ближайшее время.

Фото: YouTube канал Слухи Короче by Скриншот видео YouTube канала Слухи Короче is licensed under public domain

В Лондоне Пономарева с подругой собираются посетить культурные мероприятия. Она написала в соцсетях, что уезжать от семьи полезно, особенно в моменты, когда не можешь ничего поделать с состоянием "белки в колесе".

"Откровение последних недель: уезжать подальше от семьи полезно для тебя и для семьи. Особенно в моменты, когда ловишь состояние белки в колесе. Ненавидишь себя за это, но поделать ничего не можешь", — добавила Пономарева.

Михаил Ширвиндт был трижды женат. С первой супругой у него дружеские отношения. С Татьяной Морозовой у него родилась дочь Александра. А в 2019 году он женился на Анастасии Пономаревой, которая моложе его на 32 года.

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