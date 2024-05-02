Отписываются и пишут гадости: Григорий Дудник, сыгравший Искандера, пожаловался на хейт после "Слова пацана"

Актер Григорий Дудник столкнулся с хейтом в соцсетях после выхода "Слова пацана"

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Молодой артист Григорий Дудник проснулся знаменитым после роли в сериале "Слово пацана". Он признался, что популярность приносит ему не только положительные, но и отрицательные последствия.

Фото: YouTube канал вМесте by Скриншот видео YouTube канала вМесте is licensed under public domain

Его герой в сериале, толстяк Искандер, был не просто отрицательным, но даже отталкивающим, поэтому многие зрители, ассоциируя его с персонажем, невзлюбили актера. После выхода серий, где он распускает кулаки, Григорий заметил, что от него стали отписываться в соцсетях и начался поток оскорбительных комментариев.

В целом внимание общественности льстит актеру, но и накладывает некоторую ответственность. Теперь ему приходится думать о чем он говорит и что делает.

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