Актриса и модель Деми Мур готовится к "прощанию" с бывшим мужем

Деми Мур готовится "попрощаться" с бывшим супругом Брюсом Уиллисом

0:50 Your browser does not support the audio element. Кино

Актриса и модель Деми Мур готовится "попрощаться" с бывшим мужем Брюсом Уиллисом, пишет издание "In Touch Weekly".

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Экс-супруга актёра сообщила, что ей следует принять реальность, вместо того, чтобы жить прошлым.

"Когда ты отпускаешь то, кем он был или кем, по твоему мнению, он должен был быть, тогда ты можешь воспринимать настоящее как оно есть, принять радость и любовь, которые есть", — заявила она.

Напомним, что Деми Мур и Брюс Уиллис прожили в браке больше 10-и лет — до 2000 года. Однако они стали поддерживать связь даже после развода. В 2022 году врачи обнаружили у Брюса Уиллиса деменцию. Из-за диагноза актёр завершил карьеру. При этом он стал забывать близких людей.