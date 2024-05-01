Актриса Светлана Немоляева сообщила, что иногда общается с партнёрами по фильму "Служебный роман"

Светлана Немоляева призналась, что иногда общается с коллегами по "Служебному роману"

1:10 Your browser does not support the audio element. Кино

Светлана Немоляева, исполнительница роли Ольги Рыжовой в фильме "Служебный роман", призналась, что поддерживает связь с коллегами по картине, хотя и достаточно редко. Об этом она рассказала изданию "Комсомольская правда".

Фото: goldenmask.ru by Дмитрий Дубинский is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Актриса сообщила, что очень рада общению с партнёрами по проекту. Она отметила 2-х коллег: Алису Фрейндлих и Олега Басилашвили.

"Очень редко. Но если случается, я этому безумно рада. Для меня это вехи в жизни встретиться с Алисой Фрейндлих. Мы всё-таки в разных городах. Когда были на гастролях в Петербурге, как раз играли в БДТ. Она пришла за кулисы, мы встретились как родные. Как будто не прошло этих 40 лет. Ну, и если есть какая-то возможность пообщаться с Олегом Басилашвили, я бываю счастлива. Потому что он потрясающий партнёр и совершенно потрясающий артист", — рассказала Светлана Немоляева.

Двухсерийный фильм режиссёра Эльдара Рязанова "Служебный роман" вышел в 1977 году. Картина полюбилась множеству зрителей, а в своё время она даже была лидером проката.