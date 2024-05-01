Майские праздники в доме Прилучных: Павел привез старших детей к мачехе в загородный особняк

Павел Прилучный и Зепюр Брутян привезли старших детей актера от Брака с Агатой Муцениеце в свой загородный особняк.
В stories микроблога актриса показала, как ее падчерица Мия, пасынок Тимофей и катают их младшего брата Микаэля на детском мотоцикле.
Они посадили малыша на байк, и он радостно схватился за руль. Мия старалась придерживать байк сбоку, Тимофей давил на педаль, а сам Прилучный подталкивал мотоцикл, помогая сынишке кататься по большой гостиной.
С новым подарком от папы и помощью старших брата и сестры Микаэлю стало намного интереснее исследовать огромное пространство собственного дома.
Ранее Правда. ру писала, что 76-летний актер Борис Галкин надеется сам выдать замуж свою 6-летнюю дочь.
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