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Майские праздники в доме Прилучных: Павел привез старших детей к мачехе в загородный особняк

Прилучный забрал детей Муцениеце на майские праздники в свой загородный дом к мачехе

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Кино

Павел Прилучный и Зепюр Брутян привезли старших детей актера от Брака с Агатой Муцениеце в свой загородный особняк.

В stories микроблога актриса показала, как ее падчерица Мия, пасынок Тимофей и катают их младшего брата Микаэля на детском мотоцикле.

Они посадили малыша на байк, и он радостно схватился за руль. Мия старалась придерживать байк сбоку, Тимофей давил на педаль, а сам Прилучный подталкивал мотоцикл, помогая сынишке кататься по большой гостиной.

С новым подарком от папы и помощью старших брата и сестры Микаэлю стало намного интереснее исследовать огромное пространство собственного дома.

Ранее Правда. ру писала, что 76-летний актер Борис Галкин надеется сам выдать замуж свою 6-летнюю дочь.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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