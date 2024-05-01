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Идиотизм и безумие: Мария Аронова наотрез отказалась от однотипной роли в фильме "Лед-3"

Аронова призналась, что Бондарчук и Петров уговорили ее сняться в фильме "Лед-3"

1:15
Кино

52-летняя актриса Мария Аронова не хотела сниматься в третьем фильме трилогии "Лед", но в итоге согласилась и вернулась к роли тренера Ирины Шаталиной.

Аронова призналась, что Бондарчук и Петров уговорили ее сняться в фильме "Лед-3"
Фото: YouTube канал Сама Меньшова by Скриншот видео YouTube канала Сама Меньшова is licensed under public domain

"С моей точки зрения, это безумие. Какая-то трилогия. Что за идиотизм? Я назвала вещи своими именами", — Аронова долго сопротивлялась, даже официально отказалась от роли.

По ее словам, она устала сниматься в однотипных фильмах. Ей казалось, что это просто повтор — будет снова сниматься "Лед-1". Актеры как цирковые лошади будут бегать по кругу под другими именами. История-то та же. Но в конечном итоге актриса поняла, что подведет команду, если откажется. К тому же ей звонили с уговорами Федор Бондарчук и Александр Петров.

"Я себе сказала: наступи на глотку своим желаниям и иди", — отметила Аронова.

Также Мария поначалу была недовольна тем, что фильм доверили молодому 32-летнему режиссеру Юрию Хмельницкому, но увидев его работу прониклась к нему уважением.

Ранее Правда.ру писала, что Николь Кидман до сих пор страдает из-за развода с Томом Крузом.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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