Психоделический мультфильм конца 80-х о щенке, символизирующем советский народ, на Западе был награждён премией

Перестройка стала тяжёлым временем для СССР. Подаренная свобода и значительное ограничение цензуры в сочетании с тревогой народа за своё будущее сказались на стиле произведений искусства. Художник Иван Максимов сумел очень хорошо уловить это настроение и в 1989 году создал психоделический мультфильм "Слева-направо".
Мультфильм входит в сборник "Фру-89" (сокращённое слово "фрустрация"). В нём нет чёткого сюжета, между рисованными кадрами можно заметить лишь смутную связь, однако каждая секунда дарит зрителю ощущение напряжения.
Главный герой — красный голодный щенок, которому снится сон. Щенок представляет собой символ СССР. Вокруг него — странные существа, поглощающие друг друга, многоножка в очках, летающее существо, отдалённо напоминающее человека, и другие жутковатые сущности которые движутся только вперёд слева-направо
В конце мультфильма щенок всё же награждён за свои страдания. Пытка голодом кончается: ему бросают косточку. Музыка усиливает эмоциональность происходящего. В мелодии улавливаются иронические нотки.
На фестивале VITA LONGA "Слева направо" получил премию. Он до сих пор считается одним из лучших психоделических мультфильмов Советского Союза.
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