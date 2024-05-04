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Как актёр Илья Малаков сделал предложение Ангелине Стречиной на экоферме

На коне и на экоферме: как Илья Малаков сделал предложение Ангелине Стречиной

1:42
Кино

В августе 2023 года актёры Илья Малаков и Ангелина Стречина сыграли свадьбу. Однако предложение руки и сердца от звезды фильма "Легенда о Коловрате" было весьма необычным. Рассказываем, как происходило это действие. 

На коне и на экоферме: как Илья Малаков сделал предложение Ангелине Стречиной
Фото: ars.usda.gov by Scott Bauer is licensed under public domain

Зимой молодой человек пригласил Ангелину на экоферму: по его словам, девушка очень любит животных и природу. По прибытии на место, пара договорилась на следующий день покататься на лошадях. Утром Илья встал пораньше и оседлал белого коня.

"Когда я проснулась и посмотрела в окно, Илья уже был на коне. Расстроилась, что пошёл без меня. И тут он закричал: "Можешь снять меня на видео?", — рассказала Ангелина изданию "Hello!".

Затем она вышла на улицу и стала выполнять просьбу возлюбленного. При этом девушка заметила, что он несколько нервничал. И тут Илья Малаков спрыгнул с коня.

"Было забавно, ведь я не репетировал речь, нервничал, а когда начал доставать кольцо из нагрудного кармана, лошадь подумала, что это корм, и потянулась к коробочке. Запинаясь и отталкивая морду лошади от кольца, я как-то успел задать главный вопрос: "Ты выйдешь за меня?", — сообщил актёр.

Ангелина очень удивилась и обрадовалась предложению. По словам актрисы, у неё даже "подкосились ноги", и она стала падать на снег. Однако возлюбленный успел поймать девушку. В это время из соседнего дома люди стали кричать поздравления. Конечно же, Ангелина не смогла отказать возлюбленному.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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