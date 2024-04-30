С тихой болью внутри: Ивлеева удалила все свои посты в Instagram* и призвала молиться за души погибших в "Крокус сити холле"

Популярная блогерша, ведущая и актриса Анастасия Ивлеева удалила все свои публикации из профиля в американской социальной сети Instagram*, на который было подписано почти 18 миллионов человек.
Первые сообщения о необычной акции знаменитости в новостных Telegram-каналах появились 30 апреля после 16:00, но что побудило ее на этот поступок, не известно. При этом, она не стала удалять страницу в телеграм, которую читают более полумиллиона подписчиков.
Сегодня же Ивлеева впервые с 24 марта опубликовала в своем Telegram-канале пост, посвященный 40 дням с момента теракта в концертном зале "Крокус Сити Холла", напомнив, что это важный рубеж для душ тех людей, чьи жизни унесла эта ужасная трагедия. Выразив соболезнования родным погибших, Настя призвала молиться за ушедших и помогать тем, кто рядом, в память о них.
"Произошедшее всегда будет вспоминаться с содроганием, ужасом и тихой болью внутри, с которой уже ничего не сделать. Жизнь неминуемо и стремительно идет вперед, спешит без оглядки, но главное, что должен уметь каждый человек — это помнить", — написала Ивлеева.
Возможно, все это является свидетельством глубокого переосмысления происходящего в стране и своего места в этом меняющемся мире, где все меньше места остается для легкомыслия и пошлости.
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