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С тихой болью внутри: Ивлеева удалила все свои посты в Instagram* и призвала молиться за души погибших в "Крокус сити холле"

Анастасия Ивлеева удалила из Instagram* все свои публикации

1:45
Кино

Популярная блогерша, ведущая и актриса Анастасия Ивлеева удалила все свои публикации из профиля в американской социальной сети Instagram*, на который было подписано почти 18 миллионов человек.

Анастасия Ивлеева удалила из Instagram* все свои публикации
Фото: YouTube канал Кино афиша VS by Скриншот видео YouTube канала Кино афиша VS is licensed under public domain

Первые сообщения о необычной акции знаменитости в новостных Telegram-каналах появились 30 апреля после 16:00, но что побудило ее на этот поступок, не известно. При этом, она не стала удалять страницу в телеграм, которую читают более полумиллиона подписчиков.

Сегодня же Ивлеева впервые с 24 марта опубликовала в своем Telegram-канале пост, посвященный 40 дням с момента теракта в концертном зале "Крокус Сити Холла", напомнив, что это важный рубеж для душ тех людей, чьи жизни унесла эта ужасная трагедия. Выразив соболезнования родным погибших, Настя призвала молиться за ушедших и помогать тем, кто рядом, в память о них.

"Произошедшее всегда будет вспоминаться с содроганием, ужасом и тихой болью внутри, с которой уже ничего не сделать. Жизнь неминуемо и стремительно идет вперед, спешит без оглядки, но главное, что должен уметь каждый человек — это помнить", — написала Ивлеева.

Возможно, все это является свидетельством глубокого переосмысления происходящего в стране и своего места в этом меняющемся мире, где все меньше места остается для легкомыслия и пошлости.

Ранее Правда. ру писала о том, что ДиКаприо отказался от роли в фильме "Американский психопат" из-за сцен насилия над женщинами.

* владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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