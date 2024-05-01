Пользователи Сети объяснили, почему считают токсичной Кэрри Брэдшоу из сериала "Секс в большом городе"

Пользователи Сети вспомнили популярный в начале нулевых сериал "Секс в большом городе" и негативно высказались о главной героине Кэрри Брэдшоу в исполнении Сары Джессики Паркер.
По мнению комментаторов, Кэрри не умеет дружить, она зациклена на себе и эгоистична. Поклонники сериала отметили, что от таких людей нужно держаться подальше.
Поводом для подобных высказываний послужил отрывок из сериала, в котором Кэрри в разговоре с подругой Шарлоттой жалуется на жизнь и на то, какая она несчастная, игнорируя радостное событие в жизни Шарлотты.
По словам пользователей, раньше многие женщины воспринимали Кэрри как образец для подражания, в то время как сейчас её поведение считается не только ужасным, но и неприемлемым для современных реалий.
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