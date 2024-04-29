Генпродюсер Алексей Учитель назвал дату выхода продолжения фильма "Летучий корабль"

Вторая часть фильма Ильи Учителя "Летучий корабль" выйдет на экраны осенью 2026 года. Об этом пишет агентство "ТАСС" со ссылкой на заявление генпродюсера Алексея Учителя.
Он сообщил, что команда получает большое количество благодарных отзывов о первой картине. Поэтому они решили снять продолжение.
"И в самом деле, всем же интересно, куда полетели дальше Забава и Иван на летучем корабле!", — заключил генпродюсер.
Напомним, что "Летучий корабль" является экранизацией одноимённого мультфильма Гарри Бардина. Главные роли в новой картине исполнили Александр Метёлкин (Иван) и Ксения Трейстер (Забава). В отечественном прокате сборы фильма превысили 1 миллиард рублей.
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