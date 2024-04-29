Генпродюсер Алексей Учитель назвал дату выхода продолжения фильма "Летучий корабль"

Продолжение фильма "Летучий корабль" выйдет осенью 2026 года

0:50 Your browser does not support the audio element. Кино

Вторая часть фильма Ильи Учителя "Летучий корабль" выйдет на экраны осенью 2026 года. Об этом пишет агентство "ТАСС" со ссылкой на заявление генпродюсера Алексея Учителя.

Фото: commons.wikimedia.org by hashi photo is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Он сообщил, что команда получает большое количество благодарных отзывов о первой картине. Поэтому они решили снять продолжение.

"И в самом деле, всем же интересно, куда полетели дальше Забава и Иван на летучем корабле!", — заключил генпродюсер.

Напомним, что "Летучий корабль" является экранизацией одноимённого мультфильма Гарри Бардина. Главные роли в новой картине исполнили Александр Метёлкин (Иван) и Ксения Трейстер (Забава). В отечественном прокате сборы фильма превысили 1 миллиард рублей.