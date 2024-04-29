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Ирина Горбачёва рассказала, от чего точно не зависит профессионализм актрис

Ирина Горбачёва: профессионализм не зависит от отказа сниматься в постельных сценах

0:45
Кино

Ирина Горбачёва сообщила, что профессионализм актрис никак не зависит от их отказа сниматься в откровенных сценах. Об этом она заявила изданию "The Voice Mag".

Ирина Горбачёва: профессионализм не зависит от отказа сниматься в постельных сценах
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ирина Горбачёва сказала, что если актриса отказывается от таких съёмок, то это ни о чём не говорит.

"Если актриса не готова на постельную сцену, значит это просто актриса, которая не готова на постельную сцену", — сообщила она.

При этом актриса призналась, что в последнее время готова пользоваться услугами дублёра во время съёмок откровенных моментов в кино.

Ранее Pravda.Ru писала, что Ирина Горбачёва исполнила роли нескольких птиц из славянской мифологии в фильме "Огниво".

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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