Ирина Горбачёва сообщила, что профессионализм актрис никак не зависит от их отказа сниматься в откровенных сценах. Об этом она заявила изданию "The Voice Mag".
Ирина Горбачёва сказала, что если актриса отказывается от таких съёмок, то это ни о чём не говорит.
"Если актриса не готова на постельную сцену, значит это просто актриса, которая не готова на постельную сцену", — сообщила она.
При этом актриса призналась, что в последнее время готова пользоваться услугами дублёра во время съёмок откровенных моментов в кино.
Ранее Pravda.Ru писала, что Ирина Горбачёва исполнила роли нескольких птиц из славянской мифологии в фильме "Огниво".
Одуванчик имеет плохую репутацию сорняка, однако он издавна использовался как лекарственное растение для улучшения пищеварения и стимуляции аппетита.