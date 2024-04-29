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Актёра Жерара Депардье могут заключить под стражу из-за дела о сексуальных домогательствах

Актёра Жерара Депардье вызвали на допрос по делу о сексуальных домогательствах

0:41
Кино

Комиссариат полиции вызвал актёра Жерара Депардье на допрос, передаёт телеканал "BFMTV".

Актёра Жерара Депардье вызвали на допрос по делу о сексуальных домогательствах
Фото: ipernity.com by Siebbi is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Сообщается, что Жерару Депардье может грозить арест. Его допрашивают по двум обвинениям в сексуальном насилии. Предположительно, первый эпизод произошёл в 2014 году во время съёмок фильма "Маг и сиамцы", а второй — в 2021-м в ходе работы над картиной "Зелёные ставни". При этом Жерар Депардье не признаёт, что виновен.

Напомним, что жалоба из-за предполагаемого сексуального домогательства на съёмках проекта "Маг и сиамцы" поступила на актёра в январе, а другая — в конце февраля.

UPD: Жерара Депардье взяли под стражу.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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