Из Китая в Россию в окружении шпионов: Милош Бикович сыграл агента царской разведки в детективе "Красный шелк"

Милош Бикович сыграл секретного агента в историческом детективе "Красный шелк"

Актер сербского происхождения Милош Бикович принял участие в съемках детективного фильма "Красный шелк".

Фото: YouTube канал Кашемир и Шелк by Скриншот видео YouTube канала Кашемир и Шелк is licensed under public domain

Локации для проекта были выбраны в Ленинградской области, на Байкале и в Пскове. Сейчас команда создателей фильма вернулась на киностудию и занимается работой над спецэффектами.

Действие картины разворачивается в 1927 году. Бывший агент царской разведки сопровождает китайских курьеров, перевозящих секретные документы из Китая в Москву. Им угрожает серьезная опасность, так как среди обычных пассажиров затесались иностранные шпионы, способные пойти на что угодно, чтобы завладеть документами.

Киногерою придется объединить усилия с советскими контрразведчиками, чтобы одолеть общего врага. В фильме также задействованы Глеб Калюжный, Гоша Куценко, Светлана Чуйкина и другие.