Как поклонник прожил около недели в особняке Дженнифер Лопес, а она даже и не догадывалась

Она и не подозревала: поклонник тайно жил в особняке Дженнифер Лопес почти неделю

1:20 Your browser does not support the audio element. Кино

Некоторые из звёзд сталкиваются в своей карьере с по-настоящему безумными фанатами. Так произошло у певицы и актрисы Дженнифер Лопес. Рассказываем, как поклонник 6 дней прожил в особняке, а она об этом даже и не подозревала.

Фото: unsplash.com by Kawin Harasai is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

История произошла в 2013 году, когда Дженнифер Лопес была в отъезде. Именно в тот момент мужчина по имени Джон Дубис проник на территорию её жилья. Причём ранее он уже пытался это сделать. Однако тогда его арестовали.

После успешного проникновения на территорию Джон Дубис обосновался в домике с бассейном. На протяжении шести дней он выкладывал в социальную сеть различные фотографии из особняка звезды.

При этом поклонник старался поддерживать порядок в доме актрисы и певицы — подметал от листьев дорожки во дворе.

Тем не менее, охранник заметил машину Джона Дубиса, припаркованную прямо у главного входа. А затем и самого мужчину. Он вызвал сотрудников полиции, которые забрали поклонника для проведения психиатрической экспертизы.