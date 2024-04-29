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Самогон, фуфайки и чёрно-белый телевизор: распространённые штампы в российских фильмах про деревню, которые раздражают даже городских жителей

Распространённые штампы в российских фильмах про деревню

1:47
Кино

В российских фильмах про деревню часто встречаются штампы, набившие оскомину зрителям. Даже человек, который никогда не жил в деревне, может догадаться, что в большинстве случаев детали деревенского быта в кино — это всего лишь клише, которые так любят режиссёры.

Распространённые штампы в российских фильмах про деревню
Фото: commons.wikimedia.org by Rain K56 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В каждом деревенском доме обязательно варят самогон, причём у этого напитка всегда получается подозрительный мутный цвет. Его разливают в десятилитровые бутыли и закусывают солёными огурцами, и происходит это на фоне интерьеров с чёрно-белыми телевизорами, накрытыми кружевными салфетками. На стенах развешены ковры с оленями или охотниками на привале, а на кроватях лежат пуховые перины столетней давности.

Деревенские мужчины обязательно носят фуфайки, а женщины — платки, даже если на улице жара. Зимой герои непременно обуты в валенки или резиновые сапоги.

Каждую свадьбу отмечают всей деревней, и обязательная часть праздничной программы — драка. Дерутся гости тоже всей деревней.

Почти в каждом фильме, посвящённом деревенской жизни, участвует городской красавчик, по которому вздыхают все девушки. Они представляют себя золушками, и каждая мечтает, чтобы принц увёз её в город. Иногда фильм так и заканчивается, но возможен и другой исход событий: принц сам переселяется в деревню, потому что внезапно понимает, насколько природа и свежий воздух ему милее мегаполиса и больших возможностей.

Ещё один распространённый персонаж — это деревенская бабушка, которая занимается колдовством и целительством. Герои предпочитают обращаться за помощью именно к ней, а не к врачам.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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