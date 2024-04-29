Самогон, фуфайки и чёрно-белый телевизор: распространённые штампы в российских фильмах про деревню, которые раздражают даже городских жителей

В российских фильмах про деревню часто встречаются штампы, набившие оскомину зрителям. Даже человек, который никогда не жил в деревне, может догадаться, что в большинстве случаев детали деревенского быта в кино — это всего лишь клише, которые так любят режиссёры.
В каждом деревенском доме обязательно варят самогон, причём у этого напитка всегда получается подозрительный мутный цвет. Его разливают в десятилитровые бутыли и закусывают солёными огурцами, и происходит это на фоне интерьеров с чёрно-белыми телевизорами, накрытыми кружевными салфетками. На стенах развешены ковры с оленями или охотниками на привале, а на кроватях лежат пуховые перины столетней давности.
Деревенские мужчины обязательно носят фуфайки, а женщины — платки, даже если на улице жара. Зимой герои непременно обуты в валенки или резиновые сапоги.
Каждую свадьбу отмечают всей деревней, и обязательная часть праздничной программы — драка. Дерутся гости тоже всей деревней.
Почти в каждом фильме, посвящённом деревенской жизни, участвует городской красавчик, по которому вздыхают все девушки. Они представляют себя золушками, и каждая мечтает, чтобы принц увёз её в город. Иногда фильм так и заканчивается, но возможен и другой исход событий: принц сам переселяется в деревню, потому что внезапно понимает, насколько природа и свежий воздух ему милее мегаполиса и больших возможностей.
Ещё один распространённый персонаж — это деревенская бабушка, которая занимается колдовством и целительством. Герои предпочитают обращаться за помощью именно к ней, а не к врачам.
Одуванчик имеет плохую репутацию сорняка, однако он издавна использовался как лекарственное растение для улучшения пищеварения и стимуляции аппетита.