Стало известно, сколько заработал фильм "Сто лет тому вперёд" в прокате

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Фильм "Сто лет тому вперёд" заработал более 500 миллионов рублей

0:41
Кино

Кассовые сборы фильма Александра Андрющенко "Сто лет тому вперёд" превысили отметку в 500 миллионов рублей. Соответствующая информация есть на сайте ЕАИС.

Фильм "Сто лет тому вперёд" заработал более 500 миллионов рублей
Фото: Личный архив by Афонина Анастасия is licensed under public domain

Сообщается, что сборы составили 536 миллионов рублей. Такого результата лента смогла достичь за 10 дней проката — фильм вышел на экраны 18 апреля.

По сюжету школьник Коля Герасимов (Марк Эйдельштейн) переносится на 100 лет в будущее, где знакомится с Алисой Селезнёвой (Дарья Верещагина). Им предстоит спасти мир от космических пиратов, а также обрести дружбу и любовь.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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