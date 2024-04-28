Стало известно, сколько заработал фильм "Сто лет тому вперёд" в прокате

Кассовые сборы фильма Александра Андрющенко "Сто лет тому вперёд" превысили отметку в 500 миллионов рублей. Соответствующая информация есть на сайте ЕАИС.
Сообщается, что сборы составили 536 миллионов рублей. Такого результата лента смогла достичь за 10 дней проката — фильм вышел на экраны 18 апреля.
По сюжету школьник Коля Герасимов (Марк Эйдельштейн) переносится на 100 лет в будущее, где знакомится с Алисой Селезнёвой (Дарья Верещагина). Им предстоит спасти мир от космических пиратов, а также обрести дружбу и любовь.
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