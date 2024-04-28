Звезда "Папиных дочек" Дарья Мельникова дала понять, что встречается с актёром Романом Набатовым

Звезда сериала "Папины дочки" Дарья Мельникова подтвердила отношения с актёром Романом Набатовым. Об этом она рассказала в историях своего Instagram*-аккаунта.
В них актриса показала возлюбленного под песню "So This Is Love".
"Мы решили быть вместе до седых волос. Роман поседел на первом году семейной жизни", — подписала ролик Дарья Мельникова.
Общественность узнала о романе актрисы менее 6-и месяцев назад. Дарья Мельникова не любит афишировать свои отношения. Однако на этот раз она решила поделиться радостной новостью с подписчиками.
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