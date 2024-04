Звезда "Папиных дочек" Дарья Мельникова дала понять, что встречается с актёром Романом Набатовым

Актриса Дарья Мельникова подтвердила отношения с Романом Набатовым

0:42 Your browser does not support the audio element. Кино

Звезда сериала "Папины дочки" Дарья Мельникова подтвердила отношения с актёром Романом Набатовым. Об этом она рассказала в историях своего Instagram*-аккаунта.

Фото: commons.wikimedia.org by Ylanite Koppens is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В них актриса показала возлюбленного под песню "So This Is Love".

"Мы решили быть вместе до седых волос. Роман поседел на первом году семейной жизни", — подписала ролик Дарья Мельникова.

Общественность узнала о романе актрисы менее 6-и месяцев назад. Дарья Мельникова не любит афишировать свои отношения. Однако на этот раз она решила поделиться радостной новостью с подписчиками.

* соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.