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Звезда "Папиных дочек" Дарья Мельникова дала понять, что встречается с актёром Романом Набатовым

Актриса Дарья Мельникова подтвердила отношения с Романом Набатовым

0:42
Кино

Звезда сериала "Папины дочки" Дарья Мельникова подтвердила отношения с актёром Романом Набатовым. Об этом она рассказала в историях своего Instagram*-аккаунта.

Актриса Дарья Мельникова подтвердила отношения с Романом Набатовым
Фото: commons.wikimedia.org by Ylanite Koppens is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В них актриса показала возлюбленного под песню "So This Is Love".

"Мы решили быть вместе до седых волос. Роман поседел на первом году семейной жизни", — подписала ролик Дарья Мельникова.

Общественность узнала о романе актрисы менее 6-и месяцев назад. Дарья Мельникова не любит афишировать свои отношения. Однако на этот раз она решила поделиться радостной новостью с подписчиками.

* соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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