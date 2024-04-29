Дженнифер Энистон раскроет причины и подробности развода с Брэдом Питтом в своих откровенных мемуарах

Дженнифер Энистон прежде вела дневник, в котором записывала свои мысли и личные переживания. Это было связано с тем периодом её жизни, когда она состояла в браке с Брэдом Питтом.
Сейчас актриса почувствовала в себе готовность опубликовать мемуары и откровенно поделиться с читателями подробностями развода с Питтом, а также рассказать о своих попытках забеременеть с помощью ЭКО и о своём отношении к усыновлению детей.
Брэд Питт и Дженнифер Энистон были женаты пять лет, пока актёр не увлёкся Анджелиной Джоли. Это произошло на съёмках комедии "Мистер и миссис Смит", в которой были задействованы все три актёра, попавшие в любовный треугольник.
Возможно, готовность Энистон опубликовать мемуары связана с тем, что у неё окончательно зажила рана прошлых лет.
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