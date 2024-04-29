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Дженнифер Энистон раскроет причины и подробности развода с Брэдом Питтом в своих откровенных мемуарах

Дженнифер Энистон выпустит мемуары о браке и разводе с Брэдом Питтом

0:52
Кино

Дженнифер Энистон прежде вела дневник, в котором записывала свои мысли и личные переживания. Это было связано с тем периодом её жизни, когда она состояла в браке с Брэдом Питтом.

Дженнифер Энистон выпустит мемуары о браке и разводе с Брэдом Питтом
Фото: flickr.com by VV Nincic is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Сейчас актриса почувствовала в себе готовность опубликовать мемуары и откровенно поделиться с читателями подробностями развода с Питтом, а также рассказать о своих попытках забеременеть с помощью ЭКО и о своём отношении к усыновлению детей.

Брэд Питт и Дженнифер Энистон были женаты пять лет, пока актёр не увлёкся Анджелиной Джоли. Это произошло на съёмках комедии "Мистер и миссис Смит", в которой были задействованы все три актёра, попавшие в любовный треугольник.

Возможно, готовность Энистон опубликовать мемуары связана с тем, что у неё окончательно зажила рана прошлых лет.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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