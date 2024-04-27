Актёр Станислав Ярушин заявил, что персонажу Антону Мартынову пора остепениться

Актёр Станислав Ярушин рассказал изданию "StarHit", что его персонажу в предстоящем сериале "Универ. 13 лет спустя" пора остепениться.
Он играет Антона Мартынова. В будущей ленте герой познакомится с дочерью, о которой персонаж не знал. Благодаря ей Антон изменит свою жизнь.
"Ему это точно пойдёт на пользу, хватит уже ему тусоваться. В сериале нас подвели практически к нашему реальному возрасту. Мне 42, Антону — 40 лет. Даже в жизни ты к этим годам меняешься мозгами. У меня двое детей, и играть вечного тусовщика уже надоело. Сценарий клёвый!", — сказал Станислав Ярушин.
Ранее Pravda.Ru писала об обещании актёра Александра Мартынова. Он заявил, что его герой удивит зрителей сериала "Универ. 13 лет спустя".
Коллеги артиста пришли ему на помощь.