Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как понять, что пора срочно менять стеклоочистители
Эксперты ответили, почему кошки лижут ноги хозяев
75 российских граждан стали жертвами обмана узбекской авиакомпании
Рэпер Моргенштерн* отправился с невестой в Италию
Картофельный салат с заправкой из масла, уксуса и трав: рецепт
Правила посадки рассады перца в теплицу
Доктор Федорова пояснила, как можно избавиться от перхоти
Antiquity: в Ирландии найдена неолитическая "дорога мёртвых"
Доктор Мясников: тем, кто следит за собой, лучше отказаться от хлеба
Актёр Станислав Ярушин заявил, что персонажу Антону Мартынову пора остепениться

"Хватит тусоваться": Станислав Ярушин о своём герое в сериале "Универ. 13 лет спустя"

0:58
Кино

Актёр Станислав Ярушин рассказал изданию "StarHit", что его персонажу в предстоящем сериале "Универ. 13 лет спустя" пора остепениться.

"Хватит тусоваться": Станислав Ярушин о своём герое в сериале "Универ. 13 лет спустя"
Фото: soccer.ru by Дмитрий Пукалик is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Он играет Антона Мартынова. В будущей ленте герой познакомится с дочерью, о которой персонаж не знал. Благодаря ей Антон изменит свою жизнь.

"Ему это точно пойдёт на пользу, хватит уже ему тусоваться. В сериале нас подвели практически к нашему реальному возрасту. Мне 42, Антону — 40 лет. Даже в жизни ты к этим годам меняешься мозгами. У меня двое детей, и играть вечного тусовщика уже надоело. Сценарий клёвый!", — сказал Станислав Ярушин.

Ранее Pravda.Ru писала об обещании актёра Александра Мартынова. Он заявил, что его герой удивит зрителей сериала "Универ. 13 лет спустя".

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Друзья помогли Дмитрию Колдуну покинуть Россию

Коллеги артиста пришли ему на помощь.

Дмитрий Колдун улетел из Москвы в Минск ради дочери
Вера Брежнева опубликовала фото без макияжа и наткнулась на критику
"Имеем то, что имеем": постаревшая после развода Вера Брежнева показала лицо без косметики и фильтров
Бузова открыла двери своего роскошного "замка" после трех лет ремонта
Не только сорняк: вот какими полезными свойствами обладает полынь
Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев Киев и Лондон готовят удары по Крыму и вылазки 73-го морского центра ССО Дмитрий Плотников Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
Шоумен Гоген Солнцев рассекретил имя новорождённого сына: "Так похож ты на меня"
Сергей Безруков объяснил, почему не хочет сниматься в продолжении сериала "Бригада"
Риелторы объяснили, почему люди расхотели вдруг покупать загородные дома в Москве и Подмосковье
Риелторы объяснили, почему люди расхотели вдруг покупать загородные дома в Москве и Подмосковье
Последние материалы
Доктор Мясников: тем, кто следит за собой, лучше отказаться от хлеба
Как экономить на бензине?
Пять полезных привычек, замедляющих процесс старения: советы дерматолога Бедаева
Бритни Спирс должна выплатить отцу 2 миллиона долларов
Кинологи рассказали, как собаки выбирают себе друзей
Между Пермью и Калининградом доступны новые прямые рейсы
Эксперт рассказал, как правильно ухаживать за авто, чтобы продлить ему жизнь
PNAS: впервые протестирована работающая как мозг компьютерная система
Как приготовить кимчи самостоятельно
Понять смысл фильма "Дэдпул и Росомаха" можно будет без просмотра прошлых частей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников