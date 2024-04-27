Актёр Станислав Ярушин заявил, что персонажу Антону Мартынову пора остепениться

"Хватит тусоваться": Станислав Ярушин о своём герое в сериале "Универ. 13 лет спустя"

0:58 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр Станислав Ярушин рассказал изданию "StarHit", что его персонажу в предстоящем сериале "Универ. 13 лет спустя" пора остепениться.

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Он играет Антона Мартынова. В будущей ленте герой познакомится с дочерью, о которой персонаж не знал. Благодаря ей Антон изменит свою жизнь.

"Ему это точно пойдёт на пользу, хватит уже ему тусоваться. В сериале нас подвели практически к нашему реальному возрасту. Мне 42, Антону — 40 лет. Даже в жизни ты к этим годам меняешься мозгами. У меня двое детей, и играть вечного тусовщика уже надоело. Сценарий клёвый!", — сказал Станислав Ярушин.

Ранее Pravda.Ru писала об обещании актёра Александра Мартынова. Он заявил, что его герой удивит зрителей сериала "Универ. 13 лет спустя".