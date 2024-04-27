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"ВКонтакте" организует в Москве фестиваль поп-культуры "Фандом Фест"

В Москве состоится фестиваль поп-культуры "Фандом Фест"

0:57
Кино

"ВКонтакте" организует в столице России "Фандом Фест" — фестиваль для поклонников поп-культуры. Об этом пишет агентство "ТАСС" со ссылкой на соцсеть.

В Москве состоится фестиваль поп-культуры "Фандом Фест"
Фото: commons.wikimedia.org by Nikita Kozyrev, Vladimir Bogdanov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Сообщается, что мероприятие пройдёт на площадке "Main Stage" 14-15 сентября. Фестиваль будет посвящён азиатской культуре, кино, сериалам, книгам, комиксам, танцам k-pop cover dance, а также косплеерам, писателям и художникам. На мероприятии состоятся выступления артистов, конкурсы и многое другое. Саму программу обозначат позднее.

В первый раз "Фандом Фест" прошёл в 2023 году. Тогда мероприятие посетило около 10 тысяч человек. При этом на фестивале присутствовало более 100 известных личностей, в том числе актриса Юлия Снигирь и режиссёр Олег Трофим.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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В Москве состоится фестиваль поп-культуры "Фандом Фест"
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