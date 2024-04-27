"ВКонтакте" организует в Москве фестиваль поп-культуры "Фандом Фест"

"ВКонтакте" организует в столице России "Фандом Фест" — фестиваль для поклонников поп-культуры. Об этом пишет агентство "ТАСС" со ссылкой на соцсеть.
Сообщается, что мероприятие пройдёт на площадке "Main Stage" 14-15 сентября. Фестиваль будет посвящён азиатской культуре, кино, сериалам, книгам, комиксам, танцам k-pop cover dance, а также косплеерам, писателям и художникам. На мероприятии состоятся выступления артистов, конкурсы и многое другое. Саму программу обозначат позднее.
В первый раз "Фандом Фест" прошёл в 2023 году. Тогда мероприятие посетило около 10 тысяч человек. При этом на фестивале присутствовало более 100 известных личностей, в том числе актриса Юлия Снигирь и режиссёр Олег Трофим.
Коллеги артиста пришли ему на помощь.