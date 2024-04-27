Александр Мартынов заявил, что его герой в сериале "Универ. 13 лет спустя" удивит зрителей

Анна Хилькевич и Александр Мартынов, актёры предстоящего сериала "Универ. 13 лет спустя", рассказали о ленте во время шоу "Утро. ТНТ". Про это пресс-служба телеканала сообщила изданию "Газета.Ru".
Александр Мартынов заявил, что его персонаж действительно удивит зрителей.
"Ждите сенсационных поворотов сюжета, и мой персонаж ещё очень сильно вас удивит. Если вы смотрели предыдущие сезоны, когда ещё меня не было, и знаете, что раньше делал Кузя и с кем...", — сообщил он.
Премьера сериала пройдет 13 мая. Анна Хилькевич исполнила роль Маши Беловой, а её коллега Александр Мартынов — Вали Будейко.
Ранее Pravda.Ru сообщала, что Кузя, герой Виталия Гогунского, разбогатеет и станет "пельменным королём" в сериале "Универ. 13 лет спустя".
Коллеги артиста пришли ему на помощь.