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Александр Мартынов заявил, что его герой в сериале "Универ. 13 лет спустя" удивит зрителей

Александр Мартынов пообещал, что его персонаж удивит зрителей "Универ. 13 лет спустя"

0:58
Кино

Анна Хилькевич и Александр Мартынов, актёры предстоящего сериала "Универ. 13 лет спустя", рассказали о ленте во время шоу "Утро. ТНТ". Про это пресс-служба телеканала сообщила изданию "Газета.Ru".

Александр Мартынов пообещал, что его персонаж удивит зрителей "Универ. 13 лет спустя"
Фото: flickr.com by Дэн Дзен is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Александр Мартынов заявил, что его персонаж действительно удивит зрителей.

"Ждите сенсационных поворотов сюжета, и мой персонаж ещё очень сильно вас удивит. Если вы смотрели предыдущие сезоны, когда ещё меня не было, и знаете, что раньше делал Кузя и с кем...", — сообщил он.

Премьера сериала пройдет 13 мая. Анна Хилькевич исполнила роль Маши Беловой, а её коллега Александр Мартынов — Вали Будейко. 

Ранее Pravda.Ru сообщала, что Кузя, герой Виталия Гогунского, разбогатеет и станет "пельменным королём" в сериале "Универ. 13 лет спустя".

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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