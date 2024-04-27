Каскадёр Варвара Никитина рассказала, как сейчас выполняют трюки в кино

Каскадёр Варвара Никитина рассказала, как сейчас делают трюки в кино. Об этом пишет издание "NEWS.ru".
Сообщается, что каскадёр высказалась в ходе вручения 5-й профессиональной премии Гильдии каскадёров "Альтер эго", которая проходила в столичном Доме кино. Она заявила, что сейчас выполнение трюков стало более сложным технически, чем раньше.
"Если в своё время трюк "Горение" делался таким образом, что мы просто надевали на себя слои одежды, шли горящими и думали, прогорит или не прогорит, успеем или не успеем, то сейчас это кевларовые или карбоновые комбинезоны, специальные охлаждающие гели. Но тем не менее всё равно риск остаётся", — сказала Варвара Никитина.
Она добавила, что каскадёрам важно доверять друг другу, поскольку в таком случае выполнение трюков станет безопаснее.
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