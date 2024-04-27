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Каскадёр Варвара Никитина рассказала, как сейчас выполняют трюки в кино

Каскадёр Варвара Никитина сообщила, что трюки в кино стали технически сложнее

1:07
Кино

Каскадёр Варвара Никитина рассказала, как сейчас делают трюки в кино. Об этом пишет издание "NEWS.ru". 

Каскадёр Варвара Никитина сообщила, что трюки в кино стали технически сложнее
Фото: flickr.com by Montecruz Foto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Сообщается, что каскадёр высказалась в ходе вручения 5-й профессиональной премии Гильдии каскадёров "Альтер эго", которая проходила в столичном Доме кино. Она заявила, что сейчас выполнение трюков стало более сложным технически, чем раньше.

"Если в своё время трюк "Горение" делался таким образом, что мы просто надевали на себя слои одежды, шли горящими и думали, прогорит или не прогорит, успеем или не успеем, то сейчас это кевларовые или карбоновые комбинезоны, специальные охлаждающие гели. Но тем не менее всё равно риск остаётся", — сказала Варвара Никитина.

Она добавила, что каскадёрам важно доверять друг другу, поскольку в таком случае выполнение трюков станет безопаснее. 

Ранее Pravda.Ru писала об актрисах, которые делают сложные и часто опасные элементы в кино самостоятельно. Среди них есть Анджелина Джоли.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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