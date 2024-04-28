Выход первой части пятого сезона "Очень странных дел" запланирован на конец 2024 года

Первая часть пятого сезона сериала "Очень странные дела" выйдет в конце 2024 года, как сообщил известный инсайдер Голливуда Джефф Снайдер. Источником его информации послужил один из артистов, работающих над визуальными эффектами.
Снайдер также поделился названиями шести начальных эпизодов сезона:
Производство сезона задержалось из-за забастовок в Голливуде в 2023 году. В настоящий момент команда сериала занята съемками последних эпизодов, которые должны завершиться осенью этого года.
Сериал рассказывает о жизни подростков 1980-х годов в маленьком и спокойном городке. Их обыденность рушится, когда исчезает один из друзей, и с этого момента начинаются необъяснимые и странные события.
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