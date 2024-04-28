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Выход первой части пятого сезона "Очень странных дел" запланирован на конец 2024 года

Пятый сезон «Очень странных дел» выйдет в конце 2024 года

1:05
Кино

Первая часть пятого сезона сериала "Очень странные дела" выйдет в конце 2024 года, как сообщил известный инсайдер Голливуда Джефф Снайдер. Источником его информации послужил один из артистов, работающих над визуальными эффектами.

Пятый сезон «Очень странных дел» выйдет в конце 2024 года
Фото: flickr.com by tacit requiem (joanneQEscober ) is licensed under CC BY 2.0

Снайдер также поделился названиями шести начальных эпизодов сезона:

  1. "Капкан" (The Crawl)
  2. "Исчезновение Уиллера" (The Vanishing of Wheeler)
  3. "Турбо-ловушка" (The Turbow Trap)
  4. "Колдун" (Sorcerer)
  5. "Шок Джок" (Shock Jock)
  6. "Побег из Казамоца" (Escape From Camazotz)

Производство сезона задержалось из-за забастовок в Голливуде в 2023 году. В настоящий момент команда сериала занята съемками последних эпизодов, которые должны завершиться осенью этого года.

Сериал рассказывает о жизни подростков 1980-х годов в маленьком и спокойном городке. Их обыденность рушится, когда исчезает один из друзей, и с этого момента начинаются необъяснимые и странные события.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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