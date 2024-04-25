В следующей части фильма Бриджит Джонс потеряет голову от молодого человека на 28 лет моложе её

Бриджит Джонс встретит новую любовь в следующей части фильма

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В мае начнутся съёмки новой части знаменитой комедийной мелодрамы о приключениях незадачливой Бриджит Джонс. Героиню по-прежнему будет играть Рене Зеллвегер.

Фото: pixnio.com by Jon Sullivan is licensed under Creative Commons CC0 License

После смерти Марка Дарси овдовевшая Бриджит решит не ставить крест на своей личной жизни и захочет во что бы то ни стало найти нового возлюбленного. Для этого она погрузится в мир гаджетов и будет изучать сайты знакомств.

Героиня действительно влюбится, и покорителем её сердца станет молодой человек на 28 лет моложе её. Этого героя сыграет Лео Вудалл. Он был в восторге, когда узнал, что ему выпала удача сниматься с Зеллвегер.

Также в фильме сыграет Хью Грант, который участвовал в предыдущих частях, а Колина Фёрта уже не будет, и это понятно, ведь по сюжету Марка Дарси уже нет в живых.