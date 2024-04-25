В мае начнутся съёмки новой части знаменитой комедийной мелодрамы о приключениях незадачливой Бриджит Джонс. Героиню по-прежнему будет играть Рене Зеллвегер.
После смерти Марка Дарси овдовевшая Бриджит решит не ставить крест на своей личной жизни и захочет во что бы то ни стало найти нового возлюбленного. Для этого она погрузится в мир гаджетов и будет изучать сайты знакомств.
Героиня действительно влюбится, и покорителем её сердца станет молодой человек на 28 лет моложе её. Этого героя сыграет Лео Вудалл. Он был в восторге, когда узнал, что ему выпала удача сниматься с Зеллвегер.
Также в фильме сыграет Хью Грант, который участвовал в предыдущих частях, а Колина Фёрта уже не будет, и это понятно, ведь по сюжету Марка Дарси уже нет в живых.
Страны Евросоюза вновь наращивают импорт удобрений из России. Под разговоры о том, какая это "вредная" продукция и пора поставить ей заслон.