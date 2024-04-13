Стала известна дата выхода фильма "Бриджит Джонс 4" с Рене Зеллвегер и Хью Грантом

Премьера фильма "Бриджит Джонс 4" должна состояться 14 февраля следующего года, в День святого Валентина. Об этом пишет "Deadline".
По сообщению портала, Рене Зеллвегер, исполнительница главной роли, уже подписала контракт с кинокомпанией "Universal Pictures". Она снова сыграет Бриджит Джонс. При этом в картине ещё раз появятся Хью Грант и Эмма Томпсон.
В качестве новых актёров фильма выступят Чиветель Эджиофор и Лео Вудалл.
В основу предстоящего проекта будет положено произведение Хелен Филдинг "Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки". Согласно сюжету, мать-одиночка, которой чуть больше 50 лет, воспитывает 2-х детей. Между тем она пытается найти любовь с помощью сайтов знакомств.
Экс-супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко стало богаче на 73 миллиона рублей.