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Стала известна дата выхода фильма "Бриджит Джонс 4" с Рене Зеллвегер и Хью Грантом

Фильм "Бриджит Джонс 4" выйдет на экраны 14 февраля 2025 года

0:48
Кино

Премьера фильма "Бриджит Джонс 4" должна состояться 14 февраля следующего года, в День святого Валентина. Об этом пишет "Deadline".

Фильм "Бриджит Джонс 4" выйдет на экраны 14 февраля 2025 года
Фото: flickr.com by Silvio Tanaka is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По сообщению портала, Рене Зеллвегер, исполнительница главной роли, уже подписала контракт с кинокомпанией "Universal Pictures". Она снова сыграет Бриджит Джонс. При этом в картине ещё раз появятся Хью Грант и Эмма Томпсон

В качестве новых актёров фильма выступят Чиветель Эджиофор и Лео Вудалл.

В основу предстоящего проекта будет положено произведение Хелен Филдинг "Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки". Согласно сюжету, мать-одиночка, которой чуть больше 50 лет, воспитывает 2-х детей. Между тем она пытается найти любовь с помощью сайтов знакомств. 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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