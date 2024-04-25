Вот же едет Бентли с чиновником, хватайте!: после ареста Иванова Яна Поплавская призвала проверить госслужащих

После ареста замминистра обороны Тимура Иванова у известной актрисы Яны Поплавской возник вопрос: почему за годы его роскошной жизни и гламурного отдыха за границей никто этого не увидел и не проверил его доходы и способы их получения.
"На них какие-то плащи-невидимки? Ходит чиновник в таком плаще и никто не замечает, что он взяточник или вор", — недоумевает актриса, рассуждая о российских должностных лицах.
По словам Поплавской, возможно в стране еще немало таких людей в "плащах-невидимках", которые занимают высокие посты, руководят министерствами и целыми регионами, владеют зарубежной недвижимостью, элитными квартирами и Бентли, всем своим видом и образом жизни показывая, что живут на широкую ногу за счет воровства.
Известно о них станет только если они где-то "проколятся" и попадут под арест за коррупцию.
"Вот же едет Бентли с чиновником, хватайте! А его никто не видит, Бентли тоже накрыт плащом-невидимкой", — возмущается актриса.
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