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Вот же едет Бентли с чиновником, хватайте!: после ареста Иванова Яна Поплавская призвала проверить госслужащих

Поплавская призвала проверить всех живущих не по средствам чиновников

1:05
Кино

После ареста замминистра обороны Тимура Иванова у известной актрисы Яны Поплавской возник вопрос: почему за годы его роскошной жизни и гламурного отдыха за границей никто этого не увидел и не проверил его доходы и способы их получения.

Поплавская призвала проверить всех живущих не по средствам чиновников
Фото: YouTube канал Сергей Рогожин by Скриншот видео YouTube канала Сергей Рогожин is licensed under public domain

"На них какие-то плащи-невидимки? Ходит чиновник в таком плаще и никто не замечает, что он взяточник или вор", — недоумевает актриса, рассуждая о российских должностных лицах.

По словам Поплавской, возможно в стране еще немало таких людей в "плащах-невидимках", которые занимают высокие посты, руководят министерствами и целыми регионами, владеют зарубежной недвижимостью, элитными квартирами и Бентли, всем своим видом и образом жизни показывая, что живут на широкую ногу за счет воровства.

Известно о них станет только если они где-то "проколятся" и попадут под арест за коррупцию. 

"Вот же едет Бентли с чиновником, хватайте! А его никто не видит, Бентли тоже накрыт плащом-невидимкой", — возмущается актриса.

 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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