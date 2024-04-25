Вот же едет Бентли с чиновником, хватайте!: после ареста Иванова Яна Поплавская призвала проверить госслужащих

Поплавская призвала проверить всех живущих не по средствам чиновников

1:05 Your browser does not support the audio element. Кино

После ареста замминистра обороны Тимура Иванова у известной актрисы Яны Поплавской возник вопрос: почему за годы его роскошной жизни и гламурного отдыха за границей никто этого не увидел и не проверил его доходы и способы их получения.

Фото: YouTube канал Сергей Рогожин by Скриншот видео YouTube канала Сергей Рогожин is licensed under public domain

"На них какие-то плащи-невидимки? Ходит чиновник в таком плаще и никто не замечает, что он взяточник или вор", — недоумевает актриса, рассуждая о российских должностных лицах.

По словам Поплавской, возможно в стране еще немало таких людей в "плащах-невидимках", которые занимают высокие посты, руководят министерствами и целыми регионами, владеют зарубежной недвижимостью, элитными квартирами и Бентли, всем своим видом и образом жизни показывая, что живут на широкую ногу за счет воровства.

Известно о них станет только если они где-то "проколятся" и попадут под арест за коррупцию.