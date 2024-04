Безупречная репутация и заслуги перед Отечеством: Анастасию Макееву наградили серебряной медалью Министерства юстиции РФ

Актрисе Анастасии Макеевой вручили государственную награду за неоднократное выступление перед сотрудниками уголовно-исполнительной системы России.

Фото: YouTube канал Анастасия Малькова - Макеева Official by Скриншот видео YouTube канала Анастасия Малькова - Макеева Official is licensed under public domain