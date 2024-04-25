Безупречная репутация и заслуги перед Отечеством: Анастасию Макееву наградили серебряной медалью Министерства юстиции РФ

Актриса Анастасия Макеева получила награду Минюста России

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Актрисе Анастасии Макеевой вручили государственную награду за неоднократное выступление перед сотрудниками уголовно-исполнительной системы России.

Фото: YouTube канал Анастасия Малькова - Макеева Official by Скриншот видео YouTube канала Анастасия Малькова - Макеева Official is licensed under public domain

Артистку наградили серебряной медалью Министерства юстиции РФ за вклад в развитие уголовно-исполнительной системы России. Она часто выступает для Министерства обороны, ФСИН, МВД, судебных приставов, медиков, в поддержку ветеранов СВО, в госпиталях, а недавно и на торжественном концерте, посвященном 145-й годовщине образования УИС России.

"Для меня это очень приятный знак внимания и оценка моего труда. Такие госнаграды даются за некоммерческие выступления на благо нашей страны и вклад в культурно-эстетическое воспитание работников", — заявила актриса.

Макеева отметила, что перед вручением награды кандидатуру тщательно проверяют на безупречность репутации и заслуги перед Отечеством.

Вместе с Макеевой медаль получили артисты Денис Майданов и Вячеслав Манучаров.