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Безупречная репутация и заслуги перед Отечеством: Анастасию Макееву наградили серебряной медалью Министерства юстиции РФ

Актриса Анастасия Макеева получила награду Минюста России

1:04
Кино

Актрисе Анастасии Макеевой вручили государственную награду за неоднократное выступление перед сотрудниками уголовно-исполнительной системы России.

Актриса Анастасия Макеева получила награду Минюста России
Фото: YouTube канал Анастасия Малькова - Макеева Official by Скриншот видео YouTube канала Анастасия Малькова - Макеева Official is licensed under public domain

Артистку наградили серебряной медалью Министерства юстиции РФ за вклад в развитие уголовно-исполнительной системы России. Она часто выступает для Министерства обороны, ФСИН, МВД, судебных приставов, медиков, в поддержку ветеранов СВО, в госпиталях, а недавно и на торжественном концерте, посвященном 145-й годовщине образования УИС России.

"Для меня это очень приятный знак внимания и оценка моего труда. Такие госнаграды даются за некоммерческие выступления на благо нашей страны и вклад в культурно-эстетическое воспитание работников", — заявила актриса.

Макеева отметила, что перед вручением награды кандидатуру тщательно проверяют на безупречность репутации и заслуги перед Отечеством.

Вместе с Макеевой медаль получили артисты Денис Майданов и Вячеслав Манучаров.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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