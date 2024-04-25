Безупречная репутация и заслуги перед Отечеством: Анастасию Макееву наградили серебряной медалью Министерства юстиции РФ

Актрисе Анастасии Макеевой вручили государственную награду за неоднократное выступление перед сотрудниками уголовно-исполнительной системы России.
Артистку наградили серебряной медалью Министерства юстиции РФ за вклад в развитие уголовно-исполнительной системы России. Она часто выступает для Министерства обороны, ФСИН, МВД, судебных приставов, медиков, в поддержку ветеранов СВО, в госпиталях, а недавно и на торжественном концерте, посвященном 145-й годовщине образования УИС России.
"Для меня это очень приятный знак внимания и оценка моего труда. Такие госнаграды даются за некоммерческие выступления на благо нашей страны и вклад в культурно-эстетическое воспитание работников", — заявила актриса.
Макеева отметила, что перед вручением награды кандидатуру тщательно проверяют на безупречность репутации и заслуги перед Отечеством.
Вместе с Макеевой медаль получили артисты Денис Майданов и Вячеслав Манучаров.
Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".