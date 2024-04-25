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Не так романтично, зато правдиво: сериал, в котором отношения Хюррем и Сулеймана показаны достовернее, чем в "Великолепном веке"

В этом сериале показана вся правда об отношениях Хюррем и Сулеймана

1:38
Кино

Когда шёл сериал "Великолепный век", весь мир следил за историей любви Сулеймана и Хюррем. У романтичных зрителей захватывало дух, когда султан красивыми словами клялся своей возлюбленной в вечной любви и преданности, однако именно в Турции нашлось много человек, которые раскритиковали сериал.

В этом сериале показана вся правда об отношениях Хюррем и Сулеймана
Фото: flickr.com by David Spender is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Турецкие зрители были возмущены несоответствием исторической правды и того, что было показано на экране. Особенно им не нравилось то, что герои одевались так, как было немыслимо в ту эпоху. Платья с декольте у девушек в гареме и отсутствие головного убора у султана - всё это, конечно, не соответствует действительности, однако дело не только во внешнем виде персонажей.

В "Великолепном веке" во многом была искажена правда. Это было сделано ради того, чтобы покорить публику красивой историей. Не все знают, что в 2003 году был снят другой сериал под названием "Хюррем Султан". В нём отношения Хюррем и Сулеймана показаны куда более правдиво, как и в целом вся жизнь в гареме. Даже одежда героев соответствует тому, что носили реальные люди, жившие во времена Османской империи.

Историки считают, что по "Хюррем Султан" можно изучать историю, настолько достоверно и почти документально в нём изображена жизнь султана и его наложниц. Этот сериал не обрёл такой популярности, как "Великолепный век", однако зрителям, которые предпочитают любовной сказке суровую реальность, точно стоит обратить на него внимание.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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