Когда шёл сериал "Великолепный век", весь мир следил за историей любви Сулеймана и Хюррем. У романтичных зрителей захватывало дух, когда султан красивыми словами клялся своей возлюбленной в вечной любви и преданности, однако именно в Турции нашлось много человек, которые раскритиковали сериал.
Турецкие зрители были возмущены несоответствием исторической правды и того, что было показано на экране. Особенно им не нравилось то, что герои одевались так, как было немыслимо в ту эпоху. Платья с декольте у девушек в гареме и отсутствие головного убора у султана - всё это, конечно, не соответствует действительности, однако дело не только во внешнем виде персонажей.
В "Великолепном веке" во многом была искажена правда. Это было сделано ради того, чтобы покорить публику красивой историей. Не все знают, что в 2003 году был снят другой сериал под названием "Хюррем Султан". В нём отношения Хюррем и Сулеймана показаны куда более правдиво, как и в целом вся жизнь в гареме. Даже одежда героев соответствует тому, что носили реальные люди, жившие во времена Османской империи.
Историки считают, что по "Хюррем Султан" можно изучать историю, настолько достоверно и почти документально в нём изображена жизнь султана и его наложниц. Этот сериал не обрёл такой популярности, как "Великолепный век", однако зрителям, которые предпочитают любовной сказке суровую реальность, точно стоит обратить на него внимание.
Страны Евросоюза вновь наращивают импорт удобрений из России. Под разговоры о том, какая это "вредная" продукция и пора поставить ей заслон.