Раритетная подборка для истинных поклонников Джонни Деппа: три малоизвестных фильма с участием актёра из "Пиратов Карибского моря"

Три малоизвестных фильма с Джонни Деппом

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Джонни Депп по праву считается одним из лучших актёров мирового кинематографа. Он поражает удивительным мастерством и умением передавать сложные и разнообразные эмоции. Также этот актёр — король перевоплощения. Ниже представлена подборка малоизвестных фильмов, в которых он блеснул своим талантом.

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Мертвец (Джим Джармуш, 1995)

Бухгалтер Уильям Блейк совершает мистическое и, вполне возможно, загробное путешествие в сопровождении индейца Никто. Им предстоит пройти через Дикий Запад к Тихому океану. На пути героев будут возникать разнообразные пейзажи: от городских индустриальных до более таинственных. Герои окажутся в загадочных долинах, по которым протекают реки забвения. В конце пути они придут в заброшенный мир угасающего индейского племени.

Жена астронавта (Рэнд Рэвич, 1999)

Два американских астронавта Спенсер Армакост и Алекс Штрек вместе с четырьмя коллегами полетели в космос ради выполнения миссии на околоземной орбите. Во время ремонтных работ на спутнике в открытом космосе произошёл взрыв, в результате которого связь с сотрудниками центра управления полётами на Земле прервалась. Через две минуты, когда связь восстановилась, оказалось, что в живых остались только Спенсер и Алекс. Когда их вернули на Землю и Спенсер оказался дома, его жена заметила, что с мужем творится что-то неладное, как будто его подменили.

Они поженились, и у них было много детей (Иван Атталь, 2004)

Романтическая комедия, в которой нашлось место и глубоким драматическим переживаниям, посвящена вопросу человеческих отношений и особенностям человеческой природы. Люди не всегда бывают удовлетворены тем, что имеют, и были бы рады поменяться местами с кем-то ещё, кто, в свою очередь, хотел бы оказаться на место того, кто ему завидует. В фильме холостяки завидует женатым друзьям, а те были бы не прочь вновь насладиться свободой. Героини, чьи судьбы связаны с этими мужчинами, тоже не остаются в стороне и пытаются отыскать ответы на собственные жизненные вопросы.