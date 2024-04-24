Дом Абдулова стал площадкой для съемок: Александр Лойе рассказал, как проходили съемки сериала "Next"

Актер Александр Лойе рассказал, что сериал "Next" снимался в доме Абдулова на Валдае

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Актер Александр Лойе, с детства известный по "Ералашу", вспомнил о сериале "Next" Олега Фомина, вышедшем 23 года назад. В нем он играл Федора — сына криминального авторитета Лавра, которого исполнил Александр Абдулов.

Фото: YouTube канал andrej makhin by Скриншот видео YouTube канала andrej makhin is licensed under public domain

Лавр — авторитет преступного мира, который по воровскому закону не может иметь семью и детей. Если бы Федор не провалил экзамены и ему не светила армия, Лавр так и не узнал бы, что у него есть сын.

"Съемки продолжения сериала проходили у Абдулова на Валдае, где его дом стал площадкой для съемок и посиделок. За кадром всегда была веселая атмосфера, друзья приезжали, отмечали что-то, а сцены иногда снимались на фоне ужинов", — рассказал Александр.

Сейчас Лойе и режиссер Олег Фомин работают над новым фильмом "Операция "Карпаты"", в котором актер исполнил одну из главных ролей.