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"Тревожный звонок" из 60-х: триллер, в котором скромная телефонистка в одиночку пытается спасти попавшую в беду девушку

Вышел трейлер британского детективного триллера "Тревожный звонок"

0:58
Кино

Кинокомпания "Кино.Арт.Про" презентовала дублированный трейлер британского фильма "Тревожный звонок", который выйдет на широкие экраны в России 9 мая.

Вышел трейлер британского детективного триллера "Тревожный звонок"
Фото: YouTube канал Новые трейлеры HD by Скриншот видео YouTube канала Новые трейлеры HD is licensed under public domain

По сюжету, созданную самим режиссером Оливером Пирном, главная героиня — Агнес работает телефонным диспетчером на Нормандских островах. Действие происходит в 1960-х годах в замкнутом пространстве — в рабочей кабинке на телефонной станции.

Однажды телефонистка принимает звонок от девушки по имени Марта, которая находится в опасности. Сообщив о ЧП в полицию, заинтригованная девушка на протяжении 74 минут пытается самостоятельно разобраться в ситуации и спасти девушку.

Автор триллера применил интересный режиссерский ход: вторая героиня представлена в картине только голосом. фактически — это фильм одного актера.

Тревожный звонок (русский трейлер) 2024
Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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