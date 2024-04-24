"Тревожный звонок" из 60-х: триллер, в котором скромная телефонистка в одиночку пытается спасти попавшую в беду девушку

Вышел трейлер британского детективного триллера "Тревожный звонок"

0:58 Your browser does not support the audio element. Кино

Кинокомпания "Кино.Арт.Про" презентовала дублированный трейлер британского фильма "Тревожный звонок", который выйдет на широкие экраны в России 9 мая.

Фото: YouTube канал Новые трейлеры HD by Скриншот видео YouTube канала Новые трейлеры HD is licensed under public domain

По сюжету, созданную самим режиссером Оливером Пирном, главная героиня — Агнес работает телефонным диспетчером на Нормандских островах. Действие происходит в 1960-х годах в замкнутом пространстве — в рабочей кабинке на телефонной станции.

Однажды телефонистка принимает звонок от девушки по имени Марта, которая находится в опасности. Сообщив о ЧП в полицию, заинтригованная девушка на протяжении 74 минут пытается самостоятельно разобраться в ситуации и спасти девушку.

Автор триллера применил интересный режиссерский ход: вторая героиня представлена в картине только голосом. фактически — это фильм одного актера.