"Тревожный звонок" из 60-х: триллер, в котором скромная телефонистка в одиночку пытается спасти попавшую в беду девушку

Кинокомпания "Кино.Арт.Про" презентовала дублированный трейлер британского фильма "Тревожный звонок", который выйдет на широкие экраны в России 9 мая.
По сюжету, созданную самим режиссером Оливером Пирном, главная героиня — Агнес работает телефонным диспетчером на Нормандских островах. Действие происходит в 1960-х годах в замкнутом пространстве — в рабочей кабинке на телефонной станции.
Однажды телефонистка принимает звонок от девушки по имени Марта, которая находится в опасности. Сообщив о ЧП в полицию, заинтригованная девушка на протяжении 74 минут пытается самостоятельно разобраться в ситуации и спасти девушку.
Автор триллера применил интересный режиссерский ход: вторая героиня представлена в картине только голосом. фактически — это фильм одного актера.
Существует обширное разнообразие пород собак в мире.