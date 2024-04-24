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Никаких денег: покинувшие Россию создатели "Мастера и Маргариты" не получают гонорары от проката

В Минкульте России рассказали, что уехавшим актерам не платят гонорары от проката

Кино

Россия не платит гонорары артистам, которые покинули страну из-за своих политических взглядов. Но запрещать прокат фильмов, в которых принимали участие уехавшие деятели кино, никто не собирается, заявила министр культуры России Ольга Любимова на встрече со сценаристами в рамках программы "Автор".

В Минкульте России рассказали, что уехавшим актерам не платят гонорары от проката
Фото: tatarstan.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International.

Речь шла о фильме "Мастер и Маргарита", который увидел свет прошлой зимой и в течение нескольких недель возглавлял список лидеров проката, собрав 2 миллиарда рублей чуть более чем за месяц.

Министр пояснила, что несправедливо по отношению к создателям фильма и зрителям лишать картину права на прокат из-за тех, кто уехал из страны и строчит какие-то посты.

"Есть еще важный момент — никаких денег, что были получены в прокате, никто, кто уехал, не получает", — подчеркнула Ольга Любимова.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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