Никаких денег: покинувшие Россию создатели "Мастера и Маргариты" не получают гонорары от проката

В Минкульте России рассказали, что уехавшим актерам не платят гонорары от проката

Россия не платит гонорары артистам, которые покинули страну из-за своих политических взглядов. Но запрещать прокат фильмов, в которых принимали участие уехавшие деятели кино, никто не собирается, заявила министр культуры России Ольга Любимова на встрече со сценаристами в рамках программы "Автор".

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Речь шла о фильме "Мастер и Маргарита", который увидел свет прошлой зимой и в течение нескольких недель возглавлял список лидеров проката, собрав 2 миллиарда рублей чуть более чем за месяц.

Министр пояснила, что несправедливо по отношению к создателям фильма и зрителям лишать картину права на прокат из-за тех, кто уехал из страны и строчит какие-то посты.